Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Angesichts vieler Ausfälle haben die Eisenhüttenstädter Basketballer ihre beiden Bezirksligaspiele in Ludwigsfelde gewonnen. Gegen den BBC Cottbus siegten sie mit 78:55 (30:31), gegen den Gastgeber mit 93:39 (48:25).

Die Cottbuser traten nur mit fünf Spielern an, hatten also keinen Spieler zum Wechseln. Die Oderstädter hatten sieben Spieler im Aufgebot. Gegen die Lausitzer entwickelte sich bis zur Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, bei dem kein Team ein größeren Vorsprung erzielte. So stand es nach 20 Minuten 31:30 für den BBC.

Gleich nach dem Seitenwechsel hatte der EBV innerhalb von vier Minuten einen 13:2-Run, der die Vorentscheidung zugunsten des EBV brachte. Unmittelbar danach legte der EBV noch einmal mit 13:4 nach. Der BBC war physisch platt. Nach 30 Minuten führten die Stahlstädter 56:38. Diese Führung wurde bis zum Schluss noch etwas ausgebaut.

Obwohl der EBV bereits ein Spiel in den Beinen hatte, ließ er gegen den Tabellenletzten BV Ludwigsfelde nichts anbrennen. Die Spieler gingen sehr konzentriert in das Spiel. Bei einer Vielzahl von Ballgewinnen war das Spiel auf Konterangriffe für den EBV ausgelegt. Die Eisenhüttenstädter erzielten etwa 20 Steals, woraus sich zwangsläufig Fastbreak-Situationen und erfolgreiche Wurfabschlüsse ergaben.

Ludwigsfelder klar unterlegen

Ludwigsfelde war läuferisch und spielerisch dem EBV klar unterlegen. So schraubte der EBV nach einem 24:11 (10. Minute) und einem 48:25 zur Halbzeit das Ergebnis mit 66:33 bis zur 30. Minute nach oben. In den letzten zehn Minuten ergaben sich die Ludwigsfelder ob der zu großen Übermacht des EBV. Ein 27:7 im letzten Viertel und ein ungefährdeter 93:39-Sieg waren die Folge für den EBV.

EBV-Trainer Manfred Borchert: "Unsere Überlegenheit gegen Ludwigsfelde war mehr als deutlich. Alle meine Spieler konnten punkten und sich ins Mannschaftsspiel einbringen. Da Teoman Prahst zur Halbzeit verletzt ausschied, waren es nur noch sechs einsatzfähige Spieler. Leider werden wir die Playoff-Spiele nicht mehr erreichen."

EBV gegen Cottbus: Robert Zucknick, Roman Theißen 3 Punkte, 1 Dreier, Kevin Köster 27 Punkte, 2/2 Freiwürfe, 5 Dreier, Patrick Köster 4 Punkte, 2/2 FW, Teoman Prahst 17 Punkte, 3/3 FW, Oliver Schwanz 11 Punkte, 3 Dreier, Dennis Herkt 16

Freiwürfe: EBV 7/7, Cottbus 8/14

EBV gegen Ludwigsfelde: Robert Zucknick 4 Punkte, Roman Theißen 2, Kevin Köster 54 Punkte, 2/3 Freiwürfe, 4 Dreier, Patrick Köster 5 Punkte, 1/2 FW, Teoman Prahst 9 Punkte, 1/2 FW, Oliver Schwanz 5 Punkte, 1 Dreier, Dennis Herkt 14 Punkte, 0/2 FW

Freiwürfe: EBV 4/9, Ludwigsfelde 2/10