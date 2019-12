Heinz Herrmann

Frankfurt In der 4. Runde der Schach-Landesliga hat der USC Viadrina bei Tabellenführer Forster SC mit 2,5:5,5 verloren. Beide Mannschaften traten fast in Bestbesetzung an und nach drei Stunden Spielzeit fielen die ersten Entscheidungen: Bernd Ketelhöhn musste aufgeben. Nach den Remis-Partien von Daniel Lip-pert und dem erstmals mitspielenden Sven Krannich gaben auch Thorsten Müller, Hubert Sasik und Thomas Noack ihre Partien auf.

Lichtblicke waren an diesem Tag der Sieg von Michael Ziern und die großartige Leistung am Spitzenbrett von Jan Grabowski, der gegen den Fide-Meister Rainer Kleeschätzky ein Remis erreichte. Nach dieser Niederlage befindet sich der USC im Abstiegskampf. Am 19. Januar 2020 kommt der einen Punkt besser postierte ESV Eberswalde nach Frankfurt.

In der Landesklasse Nord reiste die 1. Mannschaft des SV Preußen nach Falkensee und besiegte dort den Schachclub Havelland mit 5,5:2,5. Nach knapp einer Stunde erreichten Siegfried Preuß und Jan Hentschel schnell ein Remis. Gut eine Stunde später folgten zwei weitere Remisen von Christian John und Frank Urbanek. Damit stand es nach zweieinhalb Stunden 2:2. Dem folgte der erste Partiegewinn, wenn auch aus einer etwas schlechteren Stellung, durch Yulian Strus und ein weiteres Remis durch Joachim Jacobs.

Zierke lehnt Remis-Angebot ab

Aus den beiden noch laufenden Partien am 1. und 8. Brett musste also noch ein Punkt her, um den Wettkampf zu gewinnen. Der Gegner vom erstmals als Reservist zum Einsatz gekommenen Marcel Zierke bot in einer tatsächlich ausgeglichenen Stellung mehrmals ein Remis an, das der Frankfurter nach Rücksprache mit dem Mannschaftsleiter ablehnte, da der Ausgang am Spitzenbrett noch nicht klar war.

Wohl etwas genervt von der Ablehnung der Remis-Angebote patzte der Havelländer und Zierke konnte mit einem taktischen Schlag die Partie gewinnen. Als Krönung verwandelte auch am Spitzenbrett Michael Heinsohn seinen ständigen leichten Stellungsvorteil zum Partiegewinn. Durch den Sieg belegen die Preußen nach vier Runden den überraschenden 3. Platz und machen damit einen wichtigen Schritt für das ausgegebene Ziel Klassenerhalt.

Ein leistungsgerechtes 4:4 erreichte die 2. Mannschaft des SV Preußen in der Regionalliga Ost bei der BSG Stahl Eisenhüttenstadt. Mit ihren Partiegewinnen hatten Jürgen Fritsch und Jürgen Fritzsche an den ersten beiden Brettern sowie Mannschaftskapitän Andreas Winkler an Brett 7 wesentlichen Anteil am Enstand. Remis spielten Carsten Wolff und Wilhem Jeremias. Uwe Hankel, Finn Rudolph und Jürgen Herrmann mussten an diesem Tag die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen.