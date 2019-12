Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung: Am 18. Dezember soll der Anbau am Bootshaus in der Seestraße offiziell übergeben werden. Er schafft vor allem bessere Bedingungen für Sportler mit Handicap. Seit fünf Jahren bietet der Verein auch diesen Menschen die Möglichkeit, die Sportart zu betreiben. Seit dem Frühjahr ist deshalb in Rüdersdorf das Kompetenzzentrum "Rudern mit Behinderung" des Deutschen Ruderverbandes und der Ruderakademie in Ratzeburg.

Am Mittwoch wurden innen noch Türen eingebaut und Verkleidungen am Fahrstuhl angebracht. Ab Eröffnung gelangt man mit dem Lift vom Straßenniveau auf Uferhöhe sowie ins Obergeschoss, in dem sich neue Umkleiden und Sanitärräume befinden – alles barrierefrei. Außen wurde gerade die Asphaltschicht der Überfahrt für Baufahrzeuge weggestemmt. Die Entsorgung übernimmt der Verein in Eigenleistung, um Geld zu sparen. Denn die Kosten haben sich von der ersten Schätzung bis zum jetzigen Stand mehr als verdoppelt. Allein durch das aufgrund der Bodenverhältnisse nötige Abfangen der Straße und zusätzliche Gründung, weil der Altbau kein Fundament hatte, wurden rund 100 000 Euro mehr fällig. Zwar hat der Landessportbund die Förderung aufgestockt, doch ist nicht der gesamte Umbau förderfähig, weil beispielsweise auch der Gaststättenbetrieb profitiert.

So muss der Verein etwa eine Viertelmillion Euro selbst stemmen, finanziert über einen Kredit. Dafür muss die Gemeindevertretung einer Eintragung ins Grundbuch zustimmen. Die Entscheidung soll heute fallen.