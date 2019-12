Lisa Mahlke

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Wenn Guido Strohfeldt im Museum Fürstenwalde unten an der Kasse sitzt, hört er manchmal in der oberen Etage einen Besucher die Glocke läuten – das ist auch so gewollt. Andere Stücke soll hingegen niemand anfassen, Gemälde etwa oder das Biedermeier-Zimmer. Der Silbertalerschatz aus dem Dreißigjährigen Krieg hat gar eine Panzerglasvitrine von der Sparkasse bekommen. So ist er sichtbar und trotzdem geschützt. Früher war er im Safe der Bank eingelagert.

Im Museum gehe es in erster Linie darum, die Exponate vor Verlust zu schützen, betont der Museumsleiter. Sind die Objekte weg, fehlten auch Informationen zur Fürstenwalder Geschichte und der wissenschaftliche Wert. Es gibt eine Glasbruchversicherung und einzelne Exponate, etwa der Münzschatz, seien versichert. Allerdings: "Den könnten wir vom Geld der Versicherung nicht zurückkaufen", sagt er.

Etwas anders ist es in der Kunstgalerie Altes Rathaus. "Wir haben eine Verantwortung den Künstlern gegenüber", sagt Christian Köckeritz, Bereichsleiter für Stadtgeschichte und Kunst bei der Kulturfabrik. Deshalb sei jede der etwa sechs Ausstellungen im Jahr einzeln versichert. "Die Versicherung deckt jeweils eine Gesamtsumme von 80 000 Euro ab, in dem Rahmen müssen wir bleiben." Bei Malerei und Grafik werde das nicht immer ausgeschöpft. Bei riesigen Bronzeskulpturen hingegen sei schon der Materialwert sehr hoch. Im Einzelfall lässt sich die Versicherung erhöhen. In der Regel könne man aber mit den Künstlern reden und sie bitten, andere Werke auszustellen.

In einer Exponateliste werden zuvor nicht nur Titel und Technik festgehalten, sondern auch eventuelle bereits vorhandene Schäden. "Die Versicherung wurde nur ein Mal in über 20 Jahren genutzt", erzählt Köckeritz. Im alten Museum, sagt Strohfeldt, habe es 1991 mal einen Einbruch gegeben. Erst danach wurde ein Alarmsystem eingebaut. Seitdem gab es nur Fehlalarme. Polizei, Wachschutz und Museumsmitarbeiter waren beispielsweise sofort vor Ort, als einmal eine Fledermaus das empfindliche System auslöste.

Ende Oktober referierte Köckeritz im Brauerei-Museum über Kirchenschätze, die im Laufe der Jahrhunderte durch Brände, Kriege oder Diebstähle aus dem Dom verschwanden. Erst vor rund 15 Jahren verschwanden einige Bücher aus der Dom-Bibliothek, die bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. "Seitdem ist, Gott sei Dank, nichts passiert", sagt Martin Haupt, Pfarrer i.R. "Wir bemühen uns, unsere Schätze zu erhalten."

Hans Hoffmann, Vorsitzender des Heimatvereins, hat klassische Archäologie und Kunstgeschichte studiert. Vor vielen Jahren arbeitete er in der Skulpturensammlung im Dresdener Albertinum – dort wo zu dem Zeitpunkt auch das Grüne Gewölbe aufbewahrt wurde. "Als ich von dem aktuellen Raub hörte, ging mir das durch Mark und Pfennig", bekennt Hoffmann.

Für Räuber wenig interessant

Hans Hoffmann ist seit 1991 Gründungsmitglied im Heimatverein Erkner. In all den Jahren hat er von keinem Einbruch im Hof am Sonnenluch mit dem Heimatmuseum gehört. Die Schätze dort seien eher im Rahmen der Ausstellungen wertvoll. Für die Sicherheit sei die Stadt, die Eigentümerin des Areals, zuständig. Für einzelne Ausstellungen beispielsweise, wie die Sandmännchenschau ab Januar, schlösse die Verwaltung extra Verträge ab. Zu den versicherten Summen gibt man im Rathaus allerdings aus sicherheitstechnischen Gründen keine Einzelheiten preis.

Das Gerhart-Hauptmann-Museum Erkner verfügt über eine Einbruchmeldeanlage, die jede Bewegung registriert und im Ernstfall Alarm beim Wachschutz schlägt, wie Museumsleiter Stefan Rohlfs mitteilt. "Originale Schriften wie Briefe von Gerhart Hauptmann sind für unsere Sammlung von unschätzbarem Wert, lassen sich aber für Räuber kaum zu Geld machen", so Rohlfs.