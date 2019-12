Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) "Flachmänner" werden die Supermärkte genannt, die in Großstädten zwischen Wohnhäusern stehen.

Meist haben die eingeschossigen Einzelhandelsimmobilien noch einen großen Parkplatz nebenan. "Reine Platzverschwendung", findet Ruth Meister. Die Projektentwicklerin der Firma Trei Real Estate führte am Mittwoch durch einen Rohbau in der Pappelallee 45-53. Auch dort befand sich vor Kurzem noch ein Kaisers in einem 70er-Jahre-Flachbau. Nun ist in der Wohnstraße in Prenzlauer Berg eine noch von Bauplanen umhüllte Häuserfront in die Höhe gewachsen. Ende 2020 wird unten ein Rewe einziehen. Besonders dicke Betonpfeiler und Deckenteile müssen die 240 Wohnungen tragen, die gerade darüber entstehen.

Auch nebenan, wo einst der Kunden-Parkplatz war, entstehen Wohnungen mit kleineren Läden im Erdgeschoss. Das Investitionsvolumen beträgt 88 Millionen Euro. Das Immobilienunternehmen Trei Real Estate GmbH ist eine Tochter der Tengelmann-Gruppe, die deutschlandweit ihre eigenen Supermarkt-Grundstücke entwickelt.

Der architektonische Entwurf kann sich sehen lassen. Die alte Parkplatzfläche, die nun zum Innenhof wird, ist mit locker geschwungenen Wohntürmchen bebaut. Teile des Supermarktdaches, das nach hinten in den Hof ragt, wird begrünt und für die Bewohner nutzbar sein. "Um genug Luft und Raum zu lassen, haben wir uns nicht den engen klassischen Berliner Hinterhof geschaffen und trotzdem die maximale Verdichtung erreicht", sagt Ruth Meister stolz. Insgesamt entstehen so in der Nachkriegslücke 27 400 Quadratmeter Nutzfläche zwischen den Brandmauern.

"Die mehrgeschossige Grundstückausnutzung oberhalb von Läden ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten", fand die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Katrin Lompscher (Linke) schon beim "Supermarktgipfel" im vergangenen Jahr. Viele der über 1000 Berliner Märkte und Discounter seien in der Vergangenheit als eingeschossige Standardbauten errichtetet worden. Mit ihrer Überbauung könnte in der wachsenden Stadt Platz für Wohnungen, Büros, Praxen und soziale Einrichtungen geschaffen werden, hieß es damals. Doch schnell grünes Licht gibt es aus den Bezirksämtern deshalb nicht. Die Tengelmann-Tochter, die noch zwei ähnliche Projekte in der Winsstraße (Prenzlauer Berg) sowie Fürstenberger Straße (Mitte) gestartet hat, verhandelt seit vier Jahren über einen Bauantrag in der Köpenicker Straße in Kreuzberg. "Dort gibt es immer neue Diskussionen, derzeit um öffentlich zugängliche Grünflächen und Spielplätze", berichtet Ruth Meister.

"Die Bezirke prüfen, was den Quartieren wirklich nutzt. Wenn hinterher einfach nur eine erweiterte Ladenfläche herauskommt, ist das nicht unser Ziel", erklärt Petra Rohland, Sprecherin der zuständigen Senatsverwaltung.

Auch der neue Rewe an der Pappelallee bekommt nun mehr Fläche als der alte Kaisers einnahm. Die Wohnungen sind zwar keine Kaufwohnungen, aber die Mieten haben es mit 15 bis 20 Euro pro Quadratmeter in sich. "Ein Neubau ohne Einzelhandel würde noch teurer werden, weil mit der Ladenmiete mehr Geld eingenommen wird als mit eher unbeliebten Parterre-Wohnungen zur Straßenfront", sagt Ruth Meister.