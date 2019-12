Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Die zweite Mannschaft des 1. SV Eberswalde wollte in eigener Halle gegen die dritte Vertretung des Oranienburger HC endlich wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen und mit einem Sieg das magere Punktekonto etwas aufbessern. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit wechselnden Führungen konnte sich der Gastgeber in der Folgezeit ein kleines Polster herauswerfen. Bis fünf Minuten vor dem Ende hatte die Führung der Eberswalder Reservemannschaft Bestand, dann gaben sie das Spiel noch aus der Hand und verloren am Ende knapp mit 28:30.

Schrecksekunde vor Anpfiff

Schon vor der Partie gab es eine schlechte Nachricht für die Eberswalder. Der bisher mit 48 Toren in sieben Spielen erfolgreichste Torschütze ihres Teams, Lukas Boldt, verletzte sich beim Warmmachen und fiel für dieses Match aus. So standen Trainer Jens Müller noch zwölf Spieler zur Verfügung. In der Anfangsphase legten die Eberswalder jeweils ein Tor vor und die Oranienburger glichen aus. Als Ben Hanisch beim Stand von 2:2 einen Siebenmeter verwarf, nutzten die Oranienburger die Chance für ihre erste Führung (2:3). Nach acht Minuten lagen die Gastgeber dann sogar mit 2:4 zurück. Aber sie kämpften sich, trotz einiger Abspielfehler und überhasteter Würfe, wieder ins Spiel zurück. Über die Zwischenstände 6:4 und 7:5 stand es nach 18 Minuten 10:6 für die Barnimer. Das Spiel schien sich in die vom 1. SV II gewünschte Richtung zu entwickeln. Immer wieder verhinderten aber leichte Fehler der Eberswalder, dass sich das Team vorentscheidend absetzen konnte. Immerhin stimmte die Einstellung bei den Müller-Schützlingen und mit ihrer kämpferischen Einstellung machten sie wieder einiges wett. Mit einem 15:11 für die Heimmannschaft ging es in die Pause.

Hellwach kamen die Eberswalder aus der Kabine und weiteten mit zwei Toren von Marcel Kästner sowie Matthias Jonas ihre Führung auf nun sogar sechs Tore (17:11) aus. In den nächsten Minuten pegelte sich der Vorsprung zwischen vier und fünf Toren ein (19:14, 20:15). Unerklärlicherweise verloren die Barnimer den Faden und die Gäste aus Oberhavel kamen wieder näher. Nach 42 Minuten waren es beim Spielstand von 20:17 nur noch drei Tore Vorsprung. Die Umstellung im Abwehrsystem brachte keine Ordnung, sondern reichlich Unruhe ins Mannschaftsgefüge und die Fehler häuften sich auf Seiten der Gastgeber. Der OHC witterte auf ein Mal wieder Morgenluft und nutzte die Fehler der Eberswalder eiskalt aus. Aber noch konnten die Barnimer ihre Führung verteidigen. Bis zur 48. Minute ging es über 21:17, 22:18, 23:19 zum Zwischenstand von 24:20 (48. Min). Mit drei Toren in Folge kamen die Oranienburger in der 50. Minute zum 24:23-Anschlusstreffer.

Alles wieder offen

Die Partie war wieder vollkommen offen und sie schien sich zu Gunsten der Gäste zu drehen. Als beim Stand von 25:25 ein Eberswalder Spieler eine 2-Minuten-Strafe erhielt, gingen die Oranienburger sogar mit 25:26 in Führung. Ben Hanisch konnte dann noch einmal per Siebenmeter zum 26:26 ausgleichen. Danach erhöhte der OHC auf 26:28 und ließ sich diese Führung nicht mehr entreißen. Mit 28:30 verlor der 1. SV II ein Spiel das nicht hätte verloren werden dürfen. Damit liegt der 1. SV II weiterhin mit drei Punkten auf dem drittletzten Platz der Tabelle.

Am kommenden Samstag sind die Müller-Schützlinge zum letzten Mal in diesem Jahr im Einsatz. In heimischer Halle erwarten sie den bisher sieglosen Tabellenletzten Jahn Bad Freienwalde II. Da sollten die Eberswalder endlich ihre Negativserie beenden.

1. SV Eberswalde II: Joshua Richter (2) Krystian Jonas, Lucas Korte, Benjamin Lange (4), André Kegel (3), Igor Yezhov, Marcel Kästner (7/1), Lukas Boldt, Paul Knauf, Matthias Jonas (2), Paul Pinkau (1), Ben Hanisch (9/3), Jonas Nagy