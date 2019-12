Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Keine Atempause gibt es für die Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde, um über die 26:30-Heimniederlage gegen den Liga Primus HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf ins Grübeln zu kommen: Vielmehr haben die Schützlinge von Trainer Gunnar Kunze zum Jahresabschluss noch einmal ein richtig dickes Brett zu bohren. Für die auf den dritten Rang des Gesamtklassements abgerutschten Kurstädter hält der Spielplan nun das richtungsweisende Verfolgerduell beim Zweitplatzierten HC Spreewald parat. Der Anpfiff in der Lübbener Mehrzweckhalle erfolgt am Samstag um 18.15 Uhr. Von den vier bisher absolvierten Heimspielen haben die Gastgeber mit zwei Siegen und zwei Niederlagen einen durchwachsene Heimbilanz. Gegen Teltow/Ruhlsdorf (28:29) sowie den Oranienburger HC II (28:30) hatten Spreewald-Handballer jeweils hauchdünn das Nachsehen gehabt, während sie das Nachbarschaftsduell gegen die TSG Lübbenau (34:26) sowie HSV Wildau (26:23) zu ihren Gunsten entschieden.

"Es war doch allen klar, dass wir derartige Rückschläge wie im Heimspiel gegen eine gestandene Truppe wie Teltow/Ruhlsdorf mit unserer jungen Mannschaft erleben werden. Wir haben die Schlappe analysiert und nun gilt es die Lehren zu ziehen, damit der nächste Schritt nach vorn gelingt. Die Moral hat über die gesamte Spielzeit gestimmt und wir haben uns selbst bei uneinholbar scheinenden Rückstand nicht entmutigen lassen. Auch in Lübben will ich wieder das Funkeln in den Augen meiner Spieler sehen und den Siegeswillen spüren", hat Jahn-Übungsleiter Gunnar Kunze die Heimpleite abgehakt.