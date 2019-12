Florian Thiel

Schöneiche Noch nie hatten die Gäste aus der Hauptstadt in der Lehrer-Paul-Bester-Halle gewinnen können. Und das sollte auch am zweiten Advent so bleiben. Nach einem eher missglückten Start wiesen die Schöneicher die groß gewachsene Jugend-Truppe des VC Olympia mit 22:25, 25:17, 25:20, 25:18 letztlich doch recht deut-lich in die Schranken. Die Gastgeber, mit kompletter Besatzung angetreten, wirkten hochmotiviert und haben nach dem vierten Heimsieg in Folge – drei davon mit voller Punktzahl – mehr denn je wieder die Tabellenspitze im Blick.

Trainer René Jerratsch stellte gegen die allesamt 16 Jahre jungen "Berliner Riesen" das wohl kleinste Team der Liga auf. Und so endeten die Angriffe zunächst meist im gut aufgestellten hohen Block der Gäste. Schnell gerieten die Schöneicher ins Hintertreffen, es fehlte an Spielwitz und Durchsetzungsvermögen. Auch der eingewechselte Bastian Grothe konnte mit seiner Angriffsstärke das Ruder nicht mehr herumreißen, und so ging der erste Satz verloren, auch wenn es am Ende noch knapp werden sollte.

Aber die Randberliner wollten sich das Adventsfest nicht verderben lassen. Der zweite Durchgang war zunächst ein offener Schlagabtausch mit langen Ballwechseln, keine Mannschaft konnte sich absetzen. Allmählich gelang es den Schöneichern aber, den Block besser zu ordnen und den Gegner so mehr unter Druck zu setzen. Beim Stand von 13:12 zog Trainer Jerratsch die Karte des Diagonalwechsels: Drei Angreifer am Netz sollten das Rezept für einen deutlichen Satzgewinn sein. Und tatsächlich gelang dieser mit einem Lauf zum Ende hin.

Auch im dritten Durchagng konnten beide Teams ihre Angriffe oft durchbringen. Den Gästen gelang dies vor allem aufgrundihrer Größe, den Einheimischen mit viel Kampf und der nötigen Cleverness. Lange war es ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, das die TSGL II letztlich für sich entschied.

Aufschlagserie von Tomek Groß

Jetzt galt es, die drei Heimpunkte sicherzustellen. Das Ziel: schnell in Führung gehen und dem Gegner so den Elan nehmen. Dies gelang dank einer Aufschlagserie von Tomek Groß, beim 13:6 war der erhoffte Vorsprung herausgespielt. Mit viel Mut und Selbstbewusstsein wurde dieser bis zum Schluss verteidigt und so schließlich das 3:1 unter Dach und Fach gebracht.

Es war zum Abschluss der Hinrunde der siebte Sieg in Folge für die Schöneicher, die übrigens in keinem der elf Partie punktemäßig leer ausgegangen sind. Am Sonntag, 14 Uhr, steht erneut ein Heimspiel an, dann ist Schlusslicht SV Lindow-Gransee II in der Lehrer-Paul-Bester-Halle zu Gast. Im Hinspiel hatten sich die Randberliner zu einem 3:2-Erfolg gemüht. Das neue Jahr beginnt dann am 18. Januar mit dem ultimativen Showdown, wenn der Tabellenzweite beim Spitzenreiter PSV Dessau antreten muss.

TSGL Schöneiche II: Rico Stange, BastianGrothe, Lukas Häring, Maik Haberer, Marcel Prill, Martin Grüneberg, Maximilian Franz, Noah Lachmund, Ole Irrmisch, Pascal Hase, Thomas Murach, Tomek Groß, Felix Henze, Florian Thiel