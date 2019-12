Kommunikationsmittel, um die Seuche einzudämmen: In diesem Büro der Kreisverwaltung im Schneeberger Weg tagt der Krisenstab. © Foto: Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Kadaversäcke, Wildwannen, Seile, Winden, Desinfektionsmittel, Wathosen, individuelle Schutzausrüstung für Personen. Ferner Zaunmaterial mit Elektrolitze, Gummistiefel, Folien, Latexhandschuhe, ja sogar elektrische Apparate, um sterbende Tiere zu erlösen: In einem Regal des Veterinäramts liegen schon verschiedene Materialien bereit, für den Fall der Fälle. 40 Kilometer ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) nun schon an die Landkreisgrenze herangezogen. Die Kreisverwaltung rüstet sich für einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) auf das Gebiet von Oder-Spree.

Jäger sind jetzt angehalten, jedes verendete oder verunfallte Tier zu beproben und die Proben dem Veterinäramt zukommen zu lassen. Forstleute werden geschult, kranke und verendete Wildschweine aufzuspüren, Wälder werden per Drohen und Wärmebildkameras abgesucht. Auch die Halter von Hausschweinen sind zu besonderer Vorsicht aufgefordert. Dazu zählen die Abschottung der Ställe gegen unbefugtes Betreten, die doppelte Umzäunung der Freiland-Gehege und die Sicherung der Betriebsstätten gegen eindringende Wildschweine. Derzeit gibt es in Oder-Spree 157 Schweinehalter mit etwa 35000 Schweinen. Im Falle eines Ausbruchs der ASP werden Sperrkreise, sogenannte Restriktionsgebiete, eingerichtet. Aus diesen Zonen dürfen die Tiere weder lebend, noch in verarbeiteter Form ausgeführt werden.

Die Mitarbeiter des Veterinäramts haben Bereitschaftsdienste organisiert. Im ersten Schwung kommen Mitarbeiter des Veterinäramts, des Landwirtschaftsamts und anderer Abteilungen zum Einsatz. "Im Moment rekrutieren wir Bergungs-Trupps. Interessierte können sich dafür beim Jobcenter melden, kündigt Petra Senger an. Das Muster einer Tierseuchen-Allgemeinverfügung ist gerade fertig geworden. Inklusive Gebietskulissen und einem detaillierten Kartenwerk: Handwerkszeug des Krisenstabs. Noch werde Fallwild waidmännisch entsorgt, das heißt mindestens 80 Zentimeter tief eingegraben. Nach einem Ausbruch der Tiersuche werden Container an sogenannten Konfiskat-Sammelstellen aufgestellt.

Kadaversäcke liegen bereit

Der Abschuss von Schwarzwild als potenziellen Überträgern wird weiter forciert. "Wir fordern vom Land eine einheitliche Prämie für jedes Stück Schwarzwild", sagt Petra Senger, die Leiterin des Veterinäramts. Im Moment sieht die Regelung so aus, das nur jene Abschüsse prämiert werden, die über der Referenzmenge des Jagdjahrs 2015/16 hinausreichen. Auch an der Förderung der Direktvermarktung in Höhe von 2 Euro pro Kilo Wildschweinfleisch wird festgehalten.