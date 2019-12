Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Hinter Namen wie ESF, EFRE oder ELER stecken Programme der Europäischen Union, die seit 2014 bis 2020 auch Gelder in den Landkreis Barnim geschickt haben. Dabei muss in der Regel der Landkreis gemeinsam mit Kommunen kofinanzieren. ELER kommt vor allem dem ländlichen Raum zugute, mit EFS fließt Geld in soziale Räume, EFRE unterstützt regionale Entwicklungen. Durch den Landkreis Barnim selbst wurden in den vergangenen fünf Jahren 21 Projekte umgesetzt, die insgesamt mit 1,22 Millionen Euro der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI) unterstützt wurden. Darüber informierte die Kreisverwaltung auf dem jüngsten Kreistag Barnim. Die Linke hatte eine entsprechende Anfrage gestellt.

Die EU-Mittel der laufenden Förderperiode bis 2020 sind weitestgehend durch Zuwendungsbescheide vergeben oder durch Förderzusagen gebunden, heißt es aus der Verwaltung. Derzeit befinden sich die Verordnungsentwürfe der EU zu den ESI-Fonds noch in der Diskussion. Der Landkreis Barnim will seine Vorstellungen über Programminhalte, Förderziele und neue Regularien für weitere EU-Gelder über Programme des Landes Brandenburg einbringen.

Bisherige kreisliche Entwicklungsschwerpunkte sollen dabei weiterhin eine Rolle spielen. Dazu gehört auch die Daseinsvorsorge. So müssen im Bereich Schulen und Kita weitere Investitionen getätigt werden. Wie die Gemeinde Ahrensfelde mitgeteilt hat, verschiebt sich der Bau einer Grundschule in Lindenberg um ein Jahr. Dafür muss die Blumberger Grundschule Friedrich von Canitz ein Jahr länger die wachsenden Schülerzahlen verkraften. Das Errichten der vom Kreis geplanten Oberschule mit Grundschule schiebt sich auf 2022/23.

Noch fehlt auch eine zuverlässige Kostenschätzung in Sachen Schleusen am Finowkanal. Schorfheide hat dem Zweckverband zugestimmt, bis zum Frühjahr soll der Sanierungsaufwand an den Schleusen ermittelt sein.

Die Hilfen für Umweltbetriebe und Landwirte nehmen einen großen Stellenwert ein. Aber auch im Personennahverkehr und bei der Null-Emissionsstrategie des Landkreises fehlen Mittel. So erhielt die Kita Britz Gelder für ein e-Tanksystem. Feuerwehren und Katastrophenschützer werden gefördert. Mit dem Patmobil für Schorfheide geht zum Jahresbeginn ein Projekt an den Start, das mit EU-Mitteln möglich wird. Ländliche Räume sollen vom Zuzug profitieren. Für Bauleitplanungen, die aus dem Kreisentwicklungsbudget unterstützt werden, gibt es ab 2020 Geld.