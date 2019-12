Frank Pabst

Neuruppin Mit dem anvisierten Heimsieg haben die Kegler des BBC 91 Neuruppin II die Chance auf den Klassenerhalt in der 2. Landesklasse, Staffel 1 am Leben gehalten. Hingegen machte die SpG Prignitz II am Sonntag den Staffelsieg in Neuruppin beinahe perfekt.

Der Wettkampf auf der Stadtbahn am Rheinberger Tor begann mit Stille. Mit einer Trauerminute wurde dem kürzlich verstorbenen Kyritzer Kegelfreund Rainer Baum, der nur 55 Jahre alt wurde, gedacht. Mit Trauerflor gingen die Schwarz-Weißen aus der Knatterstadt auf die Bahnen.

Mit 5365 Holz gewannen die Fontanestädter das Turnier. Der Staffelprimus, die Spielgemeinschaft Prignitz II, hielt lange dagegen, musste aber in den letzten beiden Runden abreißen lassen. Dennoch ist der SpG der Staffelsieg kaum noch zu nehmen. Mit 20 Punkten führen sie die Tabelle souverän an. Noch zwei Turniere stehen dem Programm.

Dem BBC gelang ein Start nach Maß. Dafür verantwortlich zeichnete der erst 16-jährige Anton Hundt. Er machte mit dem ersten 900’er-Ergebnis (905) in einem Wettkampf auf sich aufmerksam. Es folgte für Marienwerder, Neuruppins ärgster Rivale im Kampf um den Klassenerhalt, der tagesbeste Christopher Thier (882 Holz). In den Durchgängen zwei und drei legte zuerst Ersatzmann Christian Teßmann, der für Christian Buhl zum Einsatz kam, 877 Kegel auf die Seite und im Anschluss Karsten Rosenberg 886. Die Bundesliga-Reserve des BBC führte zur Halbzeit mit 46 Holz vor der Prignitz II.

Nach der vierten Runde knisterte es vor Spannung in der Neuruppiner Kegelhalle, denn Prignitz II war bis auf acht Holz an die Gastgeber herangekommen. Matthias Lange hatte starke 908 Hölzern erreicht. Für den BBC kam Michael Teßmann erst auf den letzten beiden Bahnen in Fahrt (870). Doch im fünften Block rückte Tom Stach für die Hausherren alles wieder alles gerade. Mit 919 Holz spielte er wie schon in der Hinrunde den Tagesbestwert. Auch der Prignitzer Axel Granzow überzeugte (894). Frank Pabst brachte mit 908 Holz den Vorsprung für den BBC ins Ziel.

2. Landesklasse, Staffel 1

1. BBC 91 Neuruppin II 5365 14

Holzbester: Tom Stach (919)

2. SpG Prignitz II 5293 20

Holzbester: Matthias Lange (908)

. SV Freya Marienwerder 5176 12

Holzbester: Christopher Thier (882)

4. Schwarz-Weiß Kyritz 5100 14

Holzbester: Michael Geselle (879)