Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Anfang ist gemacht. Die ersten Sammlungsstücke und Vitrinen sind angekommen im neuen Depot an der Saarstraße. Museumsleiterin Birgit Klitzke dirigiert die Männer der Umzugsfirma, zeigt, wo was hinkommt. Vorerst. "Zunächst dürfen wir etwa ein Drittel der Fläche belegen", sagt sie.

Seit Monaten arbeitet das kleine Team um Birgit Klitzke darauf hin: auf den Wechsel des Depots von Nordend nach Ostende. In ein sicheres Quartier. Weshalb die Museumsleiterin für den Start extra ihren Urlaub etwas verschoben hat. "Das ist schon ein spannender Moment", sagt sie im alten Depot, wo wir sie zunächst, kurz vor der ersten Fuhre, treffen. Erleichtert, dass es mit dem Auftakt doch noch in diesem Jahr geklappt hat. Erst wenige Tage zuvor hat sie die Schlüssel für die Immobilie, den Eberswaldern noch als Russenmagazin bekannt, bekommen.

Nach dem Auszug des Möbelhändlers Anfang 2018, der die Saarstraße 8a zuletzt genutzt hatte, waren durchs Bauamt einige Vorbereitungen und Vorkehrungen zu treffen. Vor allem in puncto Brandschutz und Sicherheit. "Die Heizung wurde in Betrieb genommen, die Beleuchtung ...", so Klitzke weiter. Etliche Arbeiten stehen freilich aus und folgen. Parallel zum Umzug. Vor allem die Risssanierung dürfte die Fachleute beschäftigen. Das Rathaus hat insgesamt 400 000 Euro für die Ertüchtigung der Saarstraße zum Museumsdepot in den Haushalt eingestellt. Gerade wurde die technische Ausstattung des neuen Quartiers öffentlich ausgeschrieben. Bis Mitte Januar läuft die Angebotsfrist.

Das Team um Birgit Klitzke ist derweil weiter im alten Depot in Nordend gefordert. "Inzwischen haben wir etwa 95 Prozent des Bestands gesichtet und erfasst." Bis zum Jahresende, so das erklärte Ziel, wolle man mit dieser Arbeit durch sein. Die Inventarliste umfasse derzeit mehr als 4000 Nummern. "Hinter vielen Nummern stehen mehrere Objekte", so die Museumsleiterin. Bevor die Schätze das alte Lager verlassen, müsste die Herkunft geklärt sein und seien die Objekte zu reinigen oder gar zu restaurieren. "Alles, was hier rausgeht, muss sauber sein", drückt es Klitzke salopp aus. Provenienzforschung und Restaurierung seien also die großen Themen für 2020. Unter anderem plane man für die Sammlungsstücke aus Holz, die von Schädlingen befallen sind, eine Stickstoffbehandlung.

Mit Blick auf das immense Pensum, das noch vor dem Team liegt, hofft Klitzke ab Januar auf personelle Verstärkung. Vorbehaltlich der Zustimmung des Parlamentes zum Etat 2020/21 gibt es eine zusätzliche Stelle. 36 Kandidaten hätten sich nach Ausschreibung beworben. Davon wurden einige zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Das Verfahren stehe kurz vor dem Abschluss.

Ohne Unterstützung durch Ehrenamtler, Studenten und durch den Bundesfreiwilligendienstler Wolfgang Stohr wäre die Aufgabe nicht zu stemmen, betont Klitzke. Erst recht, da der Umzug praktisch bei laufendem Museumsbetrieb über die Bühne gehen muss. "Ich würde gern hier weitermachen, aber leider endet das Jahr in Kürze", sagt der 61-jährige Stohr, in weißer Schutzmontur im alten Depot im Einsatz. Die Arbeitsbedingungen sind zwar nicht ganz einfach, "aber die Arbeit macht Spaß. Du siehst, was du schaffst", sagt der Groß Schönebecker, der von Hause aus Agraringenieur ist und zudem eine Ausbildung zum Mediendesigner absolviert hat. "Ich interessiere mich für historische Sachen."

Chance zum Aussortieren

Aufgrund des massiven Schimmelbefalls dürften sich die Mitarbeiter trotz Schutzkleidung pro Tag nur zwei Stunden im alten Magazin aufhalten, fügt Klitzke an. Gleichwohl: Die Kollegen sind gut vorangekommen. "Es sind bereits ganz schöne Lücken hier. Und das ist gut so", zeigt sie auf die Regale. Und verweist auf das Thema Entsammeln. Allein der begrenzte Platz zwinge zum (Aus-)Sortieren. Im alten Quartier standen etwa 900 Quadratmeter zur Verfügung, im neuen werden es "nur" etwa 600 sein. "Das wird aber reichen", ist die Leiterin zuversichtlich. "Wir haben jetzt 13 alte Nähmaschinen. Von etlichen werden wir uns trennen", nennt sie ein Beispiel.

Bis Ende 2021 soll das alte Quartier in Nordend, der "Klimastall", wo die Schätze der Stadt aufgrund von Nässe und Schädlingsbefall zum Teil stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, geräumt sein. Nach dem Start jetzt ginge es Anfang 2020 sogleich mit dem Umzug weiter. Voraussichtlich werden dann Objekte, die jetzt im Nordflügel in der Adler-Apotheke zwischengelagert sind, nach Ostende wechseln.

Die Sammlung des Eberswalder Museums besteht seit 1905 und ist im Laufe der Jahrzehnte immer weiter gewachsen.