Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Ein großes Stadttor mit drei Türmen, ein kapitaler Hirsch und ein Jäger der vom Mittelturm das Halali zu blasen scheint - das sind Symbole des Angermünder Stadtwappens, die viel Raum für Geschichten lassen und die Phantasie der Menschen ankurbelte. "Wappen und Siegel erzählen tatsächlich Geschichten in einer Bildersprache, die im Mittelalter auch für Menschen verständlich waren, die des Lesens und Schreibens nicht mächtig waren", bestätigt Ralf Gebuhr. Der Leiter des Angermünder Museums präsentierte während des Gänsemarktes im Rathaus das Angermünder Stadtwappen als Objekt des Monats.

Demonstration der Stärke

Solange das Museum während der Sanierungsarbeiten nicht öffentlich zugänglich ist, holt Ralf Gebuhr einmal im Monat besondere Stücke an anderen Orten ans Licht. Die Veranstaltungsreihe kommt sehr gut an. Während des Gänsemarktes lockte der Vortrag sogar viele auswärtige Besucher an. Schließlich sind Wappen und deren Symbolik nicht auf Angermünde beschränkt. Jede Stadt hat ein Wappen, dessen Ursprünge im Mittelalter den gleichen Regeln folgten. "Die Wappen der Städte sind meist aus deren Siegelbildern hervorgegangen", erklärt Ralf Gebuhr. Mit der Stadtgründung und Verleihung des Stadtrechts erhielten die Bürgermeister eine Urkunde und durften ein Siegel führen. "Siegel waren im Mittelalter ganz wichtig für Rechtsgeschäfte. Ein eigenes Siegel zeigte an, dass die Kommune als eigenständiger Verband Rechtsgeschäfte tätigen und beglaubigen konnte", erklärt der Museumsleiter. "In Angermünde war der Markgraf von Brandenburg Stadtherr, als die Stadt im 13. Jahrhundert Stadtrecht erhielt. Das erste Siegel von Angermünde ist von 1292 belegt. Auf ihm sind bereits der Jäger und der Hirsch zu sehen, die noch heute das Stadtwappen zieren. Aus diesen Figuren entstand die Wappensage. Allerdings ließe sich aus dem Angermünder Wappen nicht eindeutig der Stadtname ableiten, wie etwa in Eberswalde, wo das Wappen ein Wildschwein und einen Baum zeigt, oder Strausberg, dessen Wappen den Vogel Straus auf einem Berg zeigt. Ralf Gebuhr präsentiert seinen Zuhörern eine Reihe deutscher Stadtwappen als Bilderrätsel. Eine offene Burg steht für Offenburg oder ein Bär, der durch eine Aue läuft, symbolisiert den Stadtnamen von Bernau.

Ursprung ist das Jägerdorf

"Wappen sind redende Bilder", erklärt der Historiker. Und der Bildersprache bedient man sich auch heute noch, zum Beispiel bei Firmenlogos wie Rossmann, Apple oder Nestlé.

Der Name Angermünde lässt sich aus dem Wappenbild nicht ablesen. "Dahinter dürfte sich ein redendes Wappen verbergen, das sich auf einen älteren Siedlungsteil bezieht, das Jägerdorf, das heute noch in der Jägerstraße präsent ist", so Gebuhr. Der Jäger und der Hirsch verbildlichen dies. In alten Landkarten um 1730 ist von Neu Angermünde die Rede. Der Name kommt vermutlich von Tangermünde, den Siedler aus der Altmark mit hierher genommen haben, davon zeugen auch andere Namen wie Kerkow oder Stolpe. Das T verschwand im Laufe der Jahre.