Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Eigentlich übernehmen die Arbeit Computerprogramme und Roboter, die das Holz und die Verbindungen berechnen und später fräsen. Doch dahinter stecken Innovationen von Studenten, die die Ergebnisse eines zweimonatigen Workshops jetzt präsentieren. "Neue Gestaltungsmöglichkeiten durch parametrisches Design" heißt das Projekt, das im Sommer eine Fortsetzung erfährt sperrig. Praktisch könnten Möbel und Stücke für Kunden entstehen, die von der Idee bis zum fertigen Produkt nachhaltig im Material und in der Raumgröße sind. Für Diana Belodedov, Koordinatorin des Workshops, steckt in der Funktionalität vor allem Ästhetik.

Grashopper heißt das Computer Programm, das mit entsprechenden Tools wie Shapediver oder Rhino6 ausgestattet sogar das Falten des Messepavillons unter Spannung nachvollzieht und Fehler offenbart. Sich mit Origami zu beschäftigen, berichtet einer der Tutoren, Tim Peters, habe an der Hochschule eine gewisse Tradition. Der Pavillon, der nun entstanden ist, lässt sich in verschiedene Module zerlegen und passt mit seinen 160 Kilogramm auf eine Palette. Ein bis zwei Personen können den runden Faltenpavillon, der von Reißverschlüssen an der Holz-Textil-Verbindung zusammengehalten wird, aufbauen. Das ist extrem sparend an Kraft und Raum. Die Größe, so der 34-jährige Holztechniker, sei dabei frei skalierbar. "Dieses Wissen fehlt der Industrie, dabei lassen sich viele Herstellungsprozesse verbessern", blickt er auf die Praxis.

Neuer Kurs im Sommer 2020

Geholfen hat die Berliner Ligas-Tischlerarbeiten GmbH, die seit einigen Jahren mit den Holztechnikern der Hochschule kooperiert. "Diese Art der umfassenden Ausbildung ermöglicht es den Teilnehmern, die Komplexität und die Kosten verschiedener Projekte einzuschätzen", berichtet die Projektkoordinatorin. Wenn im Sommer 2020 ein neuer Kurs stattfindet, haben sich bereits zwölf Studierende angemeldet. Sie wollen gemeinsam mit der Berliner Tischlerei weiter an den Ideen werkeln.

So ist unter anderem ein Tisch entstanden, der sich Funghi nennt und an alle Bedürfnisse des Nutzers anpassen kann. Ob im Material, in der Größe des gedrehten Mittelfußes oder als Tischplatte, alles ist über den Computer programmierbar. Die Vision, nachhaltig Möbel herzustellen, die nicht immer wieder ersetzt werden müssen und in jeden Raum passen, hat sich in der Startgruppe aus vier Studierenden durchgesetzt. Dr. Klaus Dreiner vom Fachbereich Holzingenieurwesen sieht im parametrischen Design, das langlebig und kalkulierbar ist, eine Vision der Zukunft. Die digitale Fertigung individualisierter Produkte, und das ist Paramateria, werde sich bestimmt durchsetzen.