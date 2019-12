Silvia Passow

Wustermark/Elstal Über nachhaltige Entwicklung in Wustermark wurde am Montag in der Pfannkuchenschmiede in Karls Erlebnisdorf diskutiert. Neben Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) sind auch der Gemeindevertreter Alexis Schwartz (B’90/Die Grünen) und Jens Kroischke aus der Gemeindeverwaltung dabei. Dr. Fritz Reusswig vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) liefert zu Beginn Daten und Fakten zum Thema.

Die heißen Sommer der letzten beiden Jahre hätten gezeigt, dass die vom Weltklimarat vorhergesagten Auswirkungen der Erderwärmung nicht nur in fernen Ländern stattfinden, sondern auch Brandenburg erreicht haben. In einer aktuellen Studie rechne die Weltbank mit bis zu 130 Millionen Klimaflüchtlingen weltweit. Waldbrände, Wasserknappheit und Artensterben würden unsere Lebensweise verändern. Dr. Fritz Reusswig gibt einen Einblick in die Materie aus gesellschaftswissenschaftlicher Sicht.

Es gebe einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen CO2-Anstieg und Erderwärmung, sagt Reusswig. Wenn die Erderwärmung weiter voranschreite, werde es in Berlin bald klimatische Verhältnisse wie im südfranzösischen Toulouse geben. Die Städte Südeuropas würden gefühlt gen Süden rücken, heißer und trockener sieht ihre Zukunft aus. Die Zahl der Hitzetoten im Sommer würde ansteigen, Waldbrände häufiger und heftiger auftreten. Was dies gerade in munitionsverseuchten Gegenden auslösen kann, zeigt der letzte Sommer deutlich. Die Landwirte in der Region klagen über den Wassermangel.

Wie kann man regional dem Klimawandel entgegentreten?

"Wir nehmen das Thema Klimaschutz sehr ernst", sagt Holger Schreiber. Als große Aufgabe sieht er die Einbindung der Wirtschaft in die Fragen des Klima- und Naturschutzes. Er begrüßt die Bautätigkeit in Wustermark, weil damit munitionsbelastetes Areal beräumt und eventuelle Giftstoffe aus der Erde geholt werden. Er sagt: "Wir sind eine innovative Kommune, die auch beim Klimaschutz ganz vorn sein soll. Wenn wir als Kommunen nicht mit dem Klimaschutz anfangen, wer dann?"

Karls Erlebnisdorf soll, so die Pläne des Investors, wachsen. Schreiber spricht sich ausdrücklich für dieses Wachstum und die Entwicklung der Gemeinde aus. Und er schaut in die direkte Nachbarschaft zu Sielmanns Naturstiftung. "Was auch immer wir hier vorhaben, wir müssen schauen, dass alles zusammenpasst", sagt er. Der Ausbau des Erlebnisdorfes, hier sollen in naher Zukunft Hotelangebote entstehen, kann, so Schreiber, zum Klimaschutz beitragen. Nämlich dann, wenn Familien nicht mehr für einen Kurzurlaub eine Flugreise antreten, sondern mit Auto oder Bahn zur Erholung nach Elstal kommen.

Alexis Schwartz und Jens Kroischke erzählen ganz konkret, wie sich Wustermark in eine nachhaltige Zukunft aufmacht. Schwartz berichtet vom Wohnprojekt "wurzeln & wirken" und von einem geplanten Repair-Café. Kroischke sagt, man befasse sich seit 2013 "sehr ernsthaft mit dem Thema Klimaschutz in der Verwaltung." Man habe ein Klimaschutzkonzept erarbeitet. Beispielsweise werden die Gebäude der Gemeinde mit Öko-Strom beliefert. Viele der öffentlichen Gebäude wurden saniert, um Energie zu sparen. Man sei dabei, die Beleuchtung auf LED umzustellen.

Auch die Straßenbeleuchtung werde auf LED umgestellt, so Kroischke. In der Heidesiedlung habe man Solarleuchten getestet. Die Gemeinde hat drei Elektro-Autos angeschafft. Kroischke sagt, bei den Baumnachpflanzungen pflanze man jedes Jahr mehr an, als man hätte ausgleichen müssen. Es wurden Blühstreifen angelegt, zwei Schwalbenhäuser angebracht und seit fünf Jahren setzt die Gemeinde auf ihren Flächen kein Glyphosat ein. Es gebe einen Beschluss zum Insektenschutz, sagt Jens Kroischke.

Die Bürger wolle man mitnehmen, ohne deren Engagement gehe ohnehin nichts, sagt er weiter. Man biete auch Beratungen an. "Klingt gut", sagt er und schaut in die Runde. "Reicht das? Meiner Einschätzung nach nicht. Wir wollen Klimaneutralität erreichen. Lasst uns also dicke Bretter bohren."