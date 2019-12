DPA

Berlin (dpa) Musikproduzent Felix Jaehn (25, "Love On Myself") will für die kommenden zwei Monate sein Handy ausschalten. "Für acht Wochen wird mein Handy im Flugmodus sein", verkündete der DJ auf Instagram. "Keine E-Mails, keine Anrufe und kein Social Media."

Er sei dankbar für die vielen Möglichkeiten, die er geboten bekomme, und den Erfolg, den er habe. Aber "ich möchte jetzt einfach nur leben". Die Möglichkeiten seien auch mit viel Verantwortung einhergegangen. Er habe mit einem so vollen Terminkalender leben müssen, dass er sich oft eingeengt fühlt habe. "Davon befreie ich mich nun", so Jaehn.

Erste Reaktionen von Fans waren größtenteils positiv. Viele bewunderten den Schritt und wünschten Jaehn gute Erholung. Der DJ aus Mecklenburg-Vorpommern war 2015 mit seinem Hit "Ain’t Nobody" bekannt geworden, er gehört inzwischen zu den angesagtesten Musikproduzenten.