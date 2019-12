dpa

Potsdam (dpa) Mit der Mehrheit der rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen hat der Brandenburger Landtag eine Neuverschuldung des Landes in Höhe von einer Milliarde Euro beschlossen.

Bei der entscheidenden Abstimmung am Donnerstag stimmten AfD und Linke dagegen, die Freien Wähler enthielten sich. Mit dem Milliarden-Kredit will die Landesregierung in den kommenden zehn Jahren in allen Regionen des Landes zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur ermöglichen, etwa den Ausbau des Breitbandnetzes oder die Förderung von Zukunftstechnologien.

Die Ermächtigung für diesen Kredit musste noch in diesem Jahr erfolgen. Denn von Januar an gilt die Schuldenbremse, die eine Neuverschuldung nur in Ausnahmefällen erlaubt.

Die Oppositionsfraktionen hatten kritisiert, dass nicht klar ist, für welche Projekte das Geld ausgegeben werden soll. Denn die Regierung will erst im Februar erste Vorhaben benennen. Die Freien Wähler hatten in den Beratungen vergeblich eine Festschreibung gefordert, dass diese Mittel nicht für den Hauptstadtflughafen BER verwendet werden dürfen.