Gala in Leipzig

DPA

Leipzig (dpa) Star-Tenor José Carreras sammelt am Donnerstagabend in Leipzig mit viel Promi-Unterstützung Spenden für seine Leukämie-Stiftung. Bei der José Carreras Gala auf dem Leipziger Messegelände werden unter anderem Herbert Grönemeyer, Peter Maffay und Barbara Schöneberger auf der Bühne erwartet.

An den Spendentelefonen nehmen Promis wie Ex-Biathletin Kati Wilhelm und Schauspielerin Mariella Ahrens Platz, wie die Veranstalter mitteilten.

Die Gala wird live vom MDR-Fernsehen übertragen. Carreras gestaltet sie bereits zum 25. Mal. Es sei ein schönes Gefühl, dass sie nach so vielen Jahren immer noch so großen Anklang finde, sagte er. Nach Angaben der Stiftung wurden in den vergangenen 25 Jahren mehr als 1250 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojekte mit mehr als 220 Millionen Euro gefördert.