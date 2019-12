Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine 48-Jährige hat am Mittwochnachmittag erst einen Unfall verursacht,flüchtete dann vom Unfallort und wurde schließlich zu Hause alkoholisiert angetroffen.

Bei dem von ihr verursachten Unfall handelte es sich um einen Auffahrunfall in der Klingenbergsiedlung. Zwischen der Unfallverursacherin und der 48-jährigen Fahrerin des anderen PKW kam es dabei zu eine m verbalen Austausch. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt daraufhin jedoch unvermittelt fort.

Die hinzugerufene Polizei konnte die Anschrift der Unfallflüchtigen ermitteln und sie zu Hause antreffen. Dort vernahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Beteiligten. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,08 Promille. Darüber hinaus stellten die Polizisten eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln in der Wohnung der 48-Jährigen fest und beschlagnahmten diese – ebenso wie den Führerschein der Unfallverursacherin. Zusätzlich wurdeeine Blutprobenentnahme angeordnet und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.