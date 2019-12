Jürgen Kern

Schwedt Die Ausgangslage vor dieser Partie war im Grunde eindeutig: Stahl Brandenburg galt als Favorit. Denn bereits im Punktspiel hatten die Nachwuchsfußballer des FC Schwedt gegen den Tabellenzweiten der Branden- burgliga mit 0:3 den Kürzeren gezogen. Und doch konnte sich der Tabellenelfte aus der Uckermark durchaus Hoffnungen auf einen Erfolg machen. Denn die positive Heimbilanz– nur gegen Cott-bus II und Frankfurt gab es Niederlagen zu Hause – sprach für die Jungen aus der Oderstadt.

Bereits in der ersten Halbzeit erwiesen sich die Gastgeber als ebenbürtig. Trotzdem gerieten sie in der 12. Minute in Rückstand. Der Angriffszug der Brandenburger ging in die Mitte, wo sich keiner für Adrian Pritzkow zuständig fühlte – 0:1 für den Gast. Fünf Minuten später klingelte es zum zweiten Ball im Kasten des Schwedter Schlussmanns Tony Müller. Vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen dem Keeper und Josef Thiele.

Doch mit einem 0:2-Rückstand wollten die Oderstädter nicht in die Pause. Ein strammer Schuss von Benito Grulich wurde von einem Brandenburger Verteidigerarm im Strafraum aufgehalten. Strafstoß, den der sichere Elfmeterschütze Manuel Thieme zum 1:2-Halbzeitstand verwandelte. Mit der Bilanz der ersten Hälfte konnten die Schwedter nicht zufrieden sein. Die Gäste hatten aus zwei Chancen zwei Tore gemacht, die Gastgeber hingegen ihre Möglichkeiten nicht genutzt. So war in der Kabine die ausgegebene Marschrichtung klar: Mehr Druck durch aggressives Pressing.

Viele Gelbe Karten

Die Oderstädter setzten die Vorgabe um und kassierten prompt die erste Gelbe Karte. Schiedsrichter Radoslaw Zbaracki zeigte sich im weiteren Verlauf des Spiels spendierfreudig. Am Ende hatte er unnötige sechs Kartons für die Heimmannschaft und fünf für die Havelstädter gezückt. Aber nicht nur die vielen Gelben Karten kennzeichneten die zweite Halbzeit, es kam auch die Wende für Schwedt.

Nach einem Pass von Josef Thiele auf Moritz Muchow sprintete der auf rechts und zielte überlegt auf das lange Eck – 2:2-Ausgleich nach 47 Minuten. Inzwischen tauschten die beiden Außenverteidiger die Deckungsseiten, da Jonas Buchholz Gelb/Rot gefährdet war und stabilisierten damit die Verteidigung. In der 63. Minute landete ein Ball bei Kacper Fedorowicz, dessen Schuss wurde noch von einem Verteidiger abgefälscht: 3:2. Danach tat sich nicht mehr viel und die B-Junioren hatten mit dem Erreichen des Viertelfinales im Brandenburgpokal einen tollen Erfolg zu feiern.