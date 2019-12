BRAWO

Brandenburg an der Havel Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kirchmöser beobachteten am frühen Donnerstagmorgen einen Einbruchsversuch in der Bahnhofstraße. Ein Mann wollte sich gewaltsam Zutritt in ein Drogeriegeschäft verschaffen.

Daraufhin wurde der Einbrecher von den couragierten Zeugen auf seine Tat angesprochen. Als dieser die Personen bemerkte, ließ er von seinen Handlungen ab und flüchtete vom Tatort. Die alarmierte Polizei fahndete mit einem Diensthund nach dem Täter, konnte diesen jedoch nicht mehr aufspüren.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Spuren gesichert.