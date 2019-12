DPA

Kiel (dpa) Die Geige wird 2020 das Instrument des Jahres. Dies beschlossen die Landesmusikräte von zehn Bundesländern einstimmig, wie der Landesmusikrat Schleswig-Holstein am Donnerstag in Kiel mitteilte.

In jedem der zehn Bundesländer wird das Projekt durch eigene Schirmherren unterstützt. Das Projekt Instrument des Jahres war 2008 auf Initiative des Landesmusikrats Schleswig-Holstein entstanden. Vor der Geige war in diesem Jahr das Saxofon an der Reihe.