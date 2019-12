Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Das Sobieski Stundenbuch von etwa 1430 auf Schloss Windsor oder das Krönungsevangeliar von Kaiser Karl dem Großen von kurz vor 800: Der österreichische Reprofotograf Karl Perstling ist weltweit unterwegs, um alten und wertvollen Büchern neues Leben einzuhauchen. In dieser Woche war er im Domstiftsarchiv am Dom zu Brandenburg zu finden, wo er im Auftrag des Schweizer Verlages Quaternio mit großem technischen Aufwand eines der drei kostbarsten Stücke des Domstiftsarchivs digitalisierte: Das Brandenburger Evangelistar, eine mittelalterliche Pergamenthandschrift, die mit zahlreichen Miniaturen geschmückt ist und seit jeher zu den herausragenden Stücken des Domschatzes gehört. Entstanden ist die Handschrift im frühen 13. Jahrhundert, mit hoher Wahrscheinlichkeit in Magdeburg, das damals das nächstgelegene kirchliche und kulturelle Zentrum war. Der Auftraggeber war möglicherweise Bischof Gernand von Brandenburg, der vor seiner Brandenburger Amtszeit ein hohes Amt am Magdeburger Dom bekleidet hatte. Dagegen sind die Schreiber und Künstler, die die eindrucksvollen Initialen und Bilder auf 109 Blättern um etwa 1240 geschaffen haben, unbekannt. "Das Evangelistar wurde, wie schon sein Name besagt, in feierlichen Gottesdiensten im Dom benutzt, um die jeweiligen Abschnitte aus den Evangelien zu lesen und Liturgien zu singen und in der Sakristei verwahrt. Sein besonderer Wert beruht auf der Tatsache, dass in der Mark Brandenburg keine vergleichbaren Handschriften existieren und auch aus dem Magdeburger Kulturkreis nur sehr wenige Beispiele die Jahrhunderte überstanden haben", erklärt Domstiftsarchivar Dr. Uwe Czubatynski. Bisher existierten für das Brandenburger Evangelistar, das nach dem Zweiten Weltkrieg seinen prachtvollen Einband einbüßte und einen einfachen Ledereinband bekam, nur zwei unvollständige Faksimiles, also originale Nachbildungen. Eine datiert auf die 1960-er Jahre, eine weitere auf das Jahr 2005. Mit den von Karl Perstling angefertigten Digitalisaten will der Quaternio-Verlag eine hochwertige Faksimileausgabe herstellen, mit dessen Hilfe das Evangelistar weiteren Kreisen zugänglich wird. Dafür fotografiert der Reprofotograf die gut erhaltene Handschrift Seite für Seite hochauflösend jeweils zweimal ab – einmal für das Faksimile und einmal, um auch die Goldfarben darstellen zu können. Um das empfindliche Papier dabei möglichst wenig berühren zu müssen, bedient er sich eines speziellen, selbst konstruierten Gestells, das ähnlich eines OP-Tisches in Höhe und Neigung verstellt werden kann. Mittels eines Lasers wird sichergestellt, dass die Seiten plan zur Kamera ausgerichtet sind, ein Staubsauger sorgt mit Unterdruck dafür, dass auch die Buchränder angelegt sind.

Vorgestellt werden soll die Faksimileausgabe des Brandenburger Evangelistar im kommenden Jahr im Rahmen der Feierlichkeiten des 900. Ordensjubiläums der Prämonstratenser.