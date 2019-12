BRAWO

Brandenburg Das große Orgelprojekt in der St. Katharinenkirche ist weit fortgeschritten. Im Augenblick ist auf der Baustelle noch sehr viel zu sehen. Deshalb wird zu zwei Orgel-Sonderführungen am Sonnabend, dem 14. Dezember, um 10.00 und 15.00 Uhr (Wiederholung der Vormittagsführung) in die St. Katharinenkirche eingeladen. KMD Fred Litwinski (Foto) wird über die Baustelle führen und das Vorhaben erläutern. Der Eintritt ist frei.