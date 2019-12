Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hat Brandenburgs neuen Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) bezüglich des Prignitz-Express’ um einen kurzfristigen Gesprächstermin gebeten. Dabei soll es um die Einführung des Halbstundentakts bis Ende 2024 zwischen Neuruppin und Hennigsdorf und den dafür nötigen Ausbau der Strecke gehen. Bereits in der vergangenen Woche haben die Fraktionen im Kreistag einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der sie die weitere Planung für den Ausbau und die Taktverdichtung fordern. Denn eine Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Deutschen Bahn Netz AG für die ersten Planungsphasen ist bereits geschlossen worden, und die Pläne sind fertig. Für die nächsten beiden Etappen ist das aber noch nicht der Fall – auch, weil sich die Regierungsneubildung nach der Landtagswahl am 1. September bis Ende November hinzog.

"Nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Klimapolitik ist die Umsetzung der Maßnahme bis 2024 zwingend notwendig. Dadurch würde die Überlastung der zu schmalen und den Planfeststellungsbeschluss missachtenden Ausbaumaßnahme der BAB 24 erheblich entspannt werden. Auch für das Ruppiner Land als eine der wichtigsten Tourismusregionen im Land Brandenburg ist eine verlässliche und dichter getaktete Bahnanbindung unbedingt erforderlich", heißt es in dem Schreiben an den Minister, das gemeinsam mit der Resolution am Mittwoch verschickt wurde. Und weiter: "Jeder Tag des weiteren Zuwartens und Diskutierens benachteiligt nicht nur die Region, sondern kostet effektiv Arbeitsplätze und vernichtet Zukunftsaussichten."