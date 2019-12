BRAWO

Brandenburg Die ersten Ergebnisse zur Bürgerbefragung 2019, die aktuell von der Stadt Brandenburg an der Havel zur Lebensqualität und Kultur durchgeführt wird, sind da.

Über 500 Fragebögen sind in den vergangenen Wochen an die Verwaltung zurückgekehrt und zeigen deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürgern mit der Gesamtentwicklung ihrer Stadt überwiegend zufrieden sind zufrieden (305). 52 Antwortschreiben gaben ein "sehr zufrieden", 148 "teils/teils" an. "Unzufrieden" zeigten sich 21 Befragte, vier antworteten mit "sehr unzufrieden". Noch bis zum 31. Dezember können die Bürgerinnen und Bürger, die einen Fragebogen per Post erhalten, haben daran teilnehmen. Weitere Ergebnisse der repräsentativen Befragung werden im ersten Quartal 2020 vorgestellt.