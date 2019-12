Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Das Frauenhaus in Rathenow war Gastgeber für eine gemütliche Adventskaffee-Runde. Dazu brachten die Gäste, Vanessa Mehwitz und Nancy Bublitz, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises und der Stadt Rathenow, sowie die Kreistagsvorsitzende Barbara Richstein, für die Bewohnerinnen des Frauenhauses sowie für die Mitarbeiterinnen um Leiterin Catrin Seeger kleine Aufmerksamkeiten mit.

Bei all der Feiertagsstimmung ergab sich am Montag die Gelegenheit, miteinander über die Situation im Frauenhaus zu sprechen. "Wir haben leider keine Kapazitäten mehr und müssen Frauen an Häuser in anderen Landkreisen verweisen. Daher könnten wir mehr Räumlichkeiten gut gebrauchen", so Catrin Seeger.

Das Frauenhaus bietet Platz für 15 Bewohnerinnen. Neben Schutz und Unterkunft werden Beratungen und Unterstützumg bei Behördengängen angeboten. Die Frauen in der Einrichtung haben physische sowie psychische Gewalt erfahren, die eigenen Kinder sind dabei oft zu Augenzeugen oder sogar selbst zu Opfern geworden.