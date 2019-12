Markus Kluge

Lindow (MOZ) In Lindows Mittelstraße hat die Polizei am Mittwochabend einen Toyota gestoppt und kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der 23-jährige Mann am Steuer offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis und Amphetamine. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme vorgenommen. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Beamten zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro. Zudem wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt verboten.