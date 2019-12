Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Donnerstagmorgen übersah der 57 Jahre alte Fahrer eines Lkw Fiat, beim Linksabbiegen von der Caasmannstraße in die Zanderstraße ein radfahrendes Kind. Das Mädchen wollte beiebenfalls grüner Ampelschaltung die Fahrbahn auf dem Radweg überquerten, wurde dabei jedoch hoffentlich übersehen. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß.

Der 57-Jährige kümmerte sich sofort um das Mädchen bis Rettungskräfte die weiteren Untersuchungen übernahmen. Das Mädchen musste zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. D

er Sachschaden blieb mit geschätzt unter 100 Euro gering. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet.