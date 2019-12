Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Matthias Stuck ist der neue Trainer der Brandenburgliga-Mannschaft des SV Falkensee-Finkenkrug. Er wurde am Mittwochabend zusammen mit seinem Team im Vereinsheim vorgestellt. Das neue Trainergespann wird die stark abstiegsgefährdete Mannschaft aber erst zum Jahresbeginn übernehmen. Für das letzte Hinrundenspiel am 14. Dezember wird der bisherige Co-Spielertrainer Michael Holz verantwortlich sein.

Matthias Stuck spielte selbst vor einigen Jahren in der 1. Mannschaft der Finkenkruger und war später Trainer der Falkenseer A-Junioren. Im Herrenbereich trainierte er die zweite Mannschaft des SV Babelsberg 03. Das neue Trainerteam wird komplettiert durch Lars Bendzmirowski und Daniel Philipp. Die Mission Klassenerhalt beginne für das neue Gespann am 1. Januar, so der Vereinsvorsitzende Sven Steller.