Jürgen Liebezeit

Zühlsdorf (MOZ) Mit einem Großaufgebot hat die Brandenburger Polizei am Dienstag und Mittwoch zwei Drogenplantagen in Zühlsdorf und Basdorf ausgehoben. Sie entdeckten 460 Cannabis-Pflanzen in unterschiedlichen Größen, die in zwei benachbartenLagerhallen professionell gepflegt wurden. Sichergestellt wurden auch drei Kilogramm Cannabis-Blüten.

Die mutmaßlichen Betreiber der Plantagen konnte die Polizei am Dienstag in Berlin festnehmen. In der Hauptstadt wurden drei Objekte durchsucht. Die 43 und 51 Jahre alten Deutschen wurden aber später wieder entlassen. Bei ihnen wurden unter anderem Bargeld, Mobiltelefone und Computer beschlagnahmt. Mehr als 400 Beamte waren auf zwei Grundstücken auf dem Gelände der früheren Brandenburgischen Motorenwerke insgesamt im Einsatz. Dort sind mehrere Gewerbebetriebe angesiedelt. Die Durchsuchungen wurden mit Unterstützung des Zolls, der Polizei Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Brandenburger Direktion Besondere Dienste durchgeführt. Ein Hubschrauber sicherte die Razzia ab. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Neuruppin dauern an.