Oliver Schwers

Hohenreinkendorf (MOZ) Eine 70 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Freitag bei Hohenreinkendorf entschärft werden. Darüber informiert das Amt Gartz.

Rund 200 Einwohner dürfen nicht ihre Häuser. Eine Evakuierung beginnt um 10 Uhr und soll gegen 12 Uhr abgeschlossen sein. Die durch den Ort führende Landesstraße sowie die Kreisstraße Hohenreinkendorf-Petershagen und der Ortsverbindungsweg von Hohenreinkendorf nach Gartz sind in diesem Zeitraum gesperrt. Bei Bedarf steht evakuierten Einwohnern das Mehrzweckgebäude in Tantow in der Bahnhofstraße als Aufenthaltsort zur Verfügung. Der Transport dorthin und zurück wird abgesichert. Die Entschärfung übernimmt der Kampfmittelbeseitigungsdienst.