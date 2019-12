MOZ

Schwedt (MOZ) Bei der Kollision zweier Autos auf der Vierradener Chaussee sind am Mittwochabend acht Menschen verletzt worden. Kurz nach 19 Uhr waren an der Kreuzung Zum Beyerswald ein Renault Laguna und ein Audi A6 zusammengeprallt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, der der 60 Jahre alte Fahrer des Renault, der Richtung Vierraden unterwegs war und an der Kreuzung nach links abbiegen wollte, den entgegenkommenden Audi übersehen hatte. Während sich sein Wagen durch die Wucht des Aufpralls entgegen der Fahrtrichtung drehte, landete der Audi im Straßengraben. Die jeweils vier Insassen der Autos wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Straße für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.