Juliane Keiner

Bad Belzig (moz) Die Tiertafel Bad Belzig ist am kommenden Sonnabend, 21. Dezember, letztmalig in diesem Jahr auf Tour. Wie gewohnt sind die ehrenamtlichen Helfer von 10.00 bis 10.30 Uhr auf dem Wiesenburger Postplatz, von 11.15 bis 11.45 Uhr am Niemegker Pfarrhaus und von 12.15 bis 13.30 Uhr im Klinkengrund Bad Belzig zu finden. Seit 2015 unterstützen die ehrenamtlichen Mitglieder der Tiertafel bedürftige Mitmenschen bei der Versorgung ihrer geliebten Haustiere. Wenn das eigene Einkommen nicht fürs Futter ausreicht, kann die Tiertafel Bad Belzig mit Futter zur Überbrückung aushelfen. Auch viele Armutsrentner sind auf Futterspenden angewiesen. Oftmals ist das Tier der einzige Halt im Leben. Wer die Tiertafel Bad Belzig unterstützen möchte: Bankverbindung Tiertafel Bad Belzig e.V., IBAN DE03 1606 2008 4100 8731 00, VR-Bank Fläming eG; Paypal: paypal@tiertafel-badbelzig.de. Jede Spende hilft!