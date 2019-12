Conradin Walenciak

Oranienburg Es ist diese Stille, die einem klar macht, dass etwas anders ist als sonst. Denn wo normalerweise Autos hupend die Straßen verstopfen, S-Bahnen über die Gleise quietschen, Pendler auf dem Weg zur Arbeit telefonieren und Kinder und Jugendliche zur Schule laufen, war an diesem Donnerstag nichts von alledem zu sehen, geschweige denn zu hören. Es war mal wieder Bombenentschärfung in Oranienburg. Es war mal wieder Sperrkreis angesagt.

Routine und Bombenentschärfung – Begriffe, die eigentlich nicht zusammenpassen, sind in Oranienburg unweigerlich miteinander verbunden. Schließlich wurde am Donnerstag der 209. Sprengkörper seit der Wende vor 30 Jahren im Stadtgebiet entschärft – im Schnitt passierte das also siebenmal pro Jahr. Im Jahr 2019 war es die fünfte Entschärfung, eine Bombe wurde gesprengt.

Rundfahrt durchs Sperrgebiet

Wie schon am 18. Juli war wieder eine Stelle am Ufer des Oder-Havel-Kanals betroffen, im Treidelweg, unweit der Brücke in der Lehnitzstraße. Doch bevor sich die Fachleute vom Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Brandenburg (KMBD) an die Entschärfung der 500 Kilogramm schweren Bombe mit chemischem Langzeitzünder machen konnten, musste die Feuerwehr erst einmal dafür sorgen, dass der Sperrkreis geräumt wird.

Auf der Rundfahrt durch ebendiesen nimmt Oranienburgs Vize-Stadtbrandmeister Jens Pamperin das Wort "langweilig" nicht nur einmal in den Mund. Wobei, durch einen Sperrkreis fahre man ja gar nicht, korrigiert Stadtsprecher Gilbert Collé, der ebenfalls im Neunsitzer der Feuerwehr mitfährt – nebst einem halben Dutzend Medienvertretern. "Das ist schließlich gar kein Kreis. Sperrgebiet trifft es besser."

"Langweilig" ist bei Pamperin aber nicht negativ besetzt. "Ich hoffe sogar, dass es so bleibt." Das würde schließlich bedeuten, dass die Oranienburger gut mitarbeiten, den Sperrkreis verlassen würden. Um das zu überprüfen, sind an diesem nasskalten Morgen 78 Feuerwehrleute aus Oranienburg und Hohen Neuendorf im Einsatz. "Die Anwohner machen von Mal zu Mal besser mit. Sie sind schon routiniert", freut sich Pamperin. Streit oder Diskussionen gebe es kaum noch.

Am Donnerstag soll es dazu auch nicht mehr kommen. Alle Einsatzkräfte beenden ihre Rundgänge ohne Zwischenfälle, um 10.22 Uhr gibt die Einsatzleitung ihr Okay an den KMBD, der nun mit seiner eigentlichen Arbeit beginnen kann.

Große Gefahr besteht immer

Seit 22 Jahren ist der Vize-Brandmeister Pamperin inzwischen bei der Feuerwehr, wie viele Bombenentschärfungen er in dieser Zeit mitgemacht hat, kann er gar nicht mehr sagen. "Bestimmt so um die 50", schätzt er. Die ganz große Aufregung ist bei ihm deshalb nicht mehr dabei. Das dürfe nun aber nicht dazu führen, dass man die ganze Sache nicht mehr Ernst nehme, sagt er. "Das gilt auch für die Anwohner."

Sollte doch einmal etwas schief gehen bei der Entschärfung, bestehe nämlich eine große Gefahr für alle Menschen innerhalb des Sperrkreises. "Das sollte niemand unterschätzen", so Pamperin. Dennoch geht er davon aus, dass einige Oranienburger, trotz vorheriger Aufforderung ihre Wohnung zu verlassen, zu Hause bleiben. "Wenn jemand in der Zeit im Bett liegt, kein Licht an hat und der Fernseher nicht läuft, wird es schwer für uns."