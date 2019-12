Ellen Werner

Joachimsthal (MOZ) Die Polizei hat ihre Suche nach dem 47-Jährigen, der nach einem Kajakausflug auf dem Grimnitzsee vermisst wird, vorerst eingestellt. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) auf Nachfrage mit.

Eine größere Suchaktion gab es demnach zuletzt am vergangenen Freitag. Per Sonargerät hätten Einsatzkräfte den See erneut abgesucht – ohne Ergebnis. Weitere Maßnahmen seien derzeit nicht geplant.

Vermisst wird der Mann seit dem 30. November. Angehörige hatten die Polizei informiert, nachdem er von einer Bootstour an dem Tag nicht zur verabredeten Zeit zurückgekehrt war. Die Beamten, die ihre Suche nach dem Vermissten von Althüttendorf aus starteten, fanden im Uferbereich des Sees lediglich sein Kajak. Auch die Suche an den Folgetagen blieb erfolglos.

Anhaltspunkte dafür, dass sich der Mann an einem anderen Ort aufhält, gebe es nicht. Nach jetzigem Erkenntnisstand sei von einem Unglücksfall auszugehen, sagte die Sprecherin. Anwohnern zufolge war es am Tag seines Verschwindens auf dem See stürmisch. Der Grimnitzsee gilt als sehr windanfällig und ist deshalb auch bei Surfern beliebt.