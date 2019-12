Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Ein überaus stimmungsvolles Weihnachtskonzert erlebten am vergangenen Wochenende die Besucher im voll besetzten Saal des Ketziner Stadthauses. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren hatte der Chor Ketziner Havelklänge sein erstes öffentliches Konzert, damals noch im Saal der Baumschule. Daran erinnerte zur Eröffnung Angelika Zinke, Vorsitzende des Vereins.

Vor 20 Jahren, am 5. Mai 1999, trafen sich dreizehn Sangesfreudige, darunter zwei Männer, Erhart Zeine und Volkmar Färber, die auch am Sonntag wieder mitwirkten, zum ersten Mal im Evangelischen Kindergarten, um gemeinsam zu singen. Alle hatten Freude daran, wollten weiter gemeinsam singen, gründeten im November des gleichen Jahres den Verein und wählten Ruth Schindler als Vorsitzende.

Inzwischen ist der Chor Ketziner Havelklänge weit über die Grenzen Ketzins hinaus bekannt, nahm an zwei Chorausscheiden in Spremberg bei, besucht regelmäßig befreundete Chöre und begeistert die Ketziner immer wieder bei den Auftritten. So zum traditionellen Fischerfest, bei Dorf- und Erntefesten und auch der damalige Bundespräsident Horts Köhler war vom Auftritt sehr angetan, als er im Mai 2006 Paretz besuchte. Die Stadt ehrte 2008 die langjährigen Leistungen des Chores mit der Eintragung aller Mitglieder in das Goldene Buch.

Beim diesjährigen Weihnachtskonzert schenkte der Chor den Besuchern eine ganze Reihe schöner Überraschungen. So hatten die Sängerinnen, die überwiegend auch schon seit der Gründung vor gut 20 Jahren mitwirken, mindestens jede einen Kuchen für das weihnachtliche Büfett mitgebracht und zum Kaffee eingeladen.

Während des Weihnachtskonzertes unter Leitung von Katrin Hagitte wirkte erstmals der Chor der Ketziner Europaschule mit und auch die Gitarrengruppe der Schule hatte den ersten öffentlichen Auftritt und spielte engagiert und schon recht harmonisch nach lediglich acht Wochen des gemeinsamen Übens. Angelika Zinke bedankte sich bei den jungen Sängern und Musikanten unter dem Beifall des Publikums mit einer weihnachtlichen Überraschung.

Wie schon mehrmals, genoss auch Gisela Hofmann die Sangeskunst des Chores. "Es war wieder ein schönes, stimmungsvolles, weihnachtliches Konzert", lobte sie. Erneut zu hören sein werden die 19 Sängerinnen und neun Sänger zur Paretzer Dorfweihnacht am 22. Dezember in der Paretzer Scheune.