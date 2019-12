Matthias Henke

Gransee Wie gewünscht noch vor Weihnachten konnten am Mittwoch die neuen T-Shirts für die Jugendfeuerwehren aus dem Mittelbereich übergeben werden. Erstmals sind damit alle Nachwuchsbrandstifter einheitlich ausgestattet. Das soll nicht zuletzt zur Identifikation mit ihrer Wehr und dem Mittelzentrum beitragen.

Als amtierender Vorsitzender des Kooperationsrates des Mittelzentrums übergab Gransees Amtsdirektor Frank Stege mit Regio-Nord-Chef Olaf Bechert, auch im Namen vom Bürgermeister der Havelstadt Zehdenick, Bert Kronenberg (parteilos), und dem Vorsitzenden der AG Feuerwehr, Ingo Utesch, die knapp 300 Shirts im Wert von zirka 4 000 Euro. 114 sind für Zehdenick und Ortsteile bestimmt, fast eben so viele für das Amt Gransee, 60 gehen in den Norden, in die Wasserstadt Fürstenberg.

37 000 Euro haben die Kommunen Gransee und Zehdenick 2019 für die zusätzliche Förderung von Jugendarbeit in den Feuerwehren im gesamten Mittelbereich, also auch für Fürstenberg zur Verfügung gestellt. Der Löwenanteil fließt davon in die Ausbildungsförderung, bei der Mitglieder der Feuwehr 100 Euro zusätzlich zu ihrem Lehrlingsentgelt erhalten.

Das sei gut angelegtes Geld, lobte Olaf Bechert. Erfreulich sei überdies, dass mit Nordostwerbung Großwoltersdorf ein regionaler Anbieter das Projekt umgesetzt habe.

Dank an Aktive gerichtet

Amtsdirektor Frank Stege betonte, dass jedes Puzzleteil willkommen sei, um den Nachwuchs frühzeitig für die Feuerwehr zu begeistern. "Die Feuerwehr ist die einzige Pflichtaufgabe, die wir mit Ehrenamtlern bestreiten und die zudem noch kreuzgefährlich ist. Ein Dank für die engagierte Jugendarbeit, aber ein noch größerer Dank für alle Aktiven, die ihre Knochen hinhalten", so Stege.

Ebenfalls durch das Mittelzentrum möglich gemacht worden sei in diesem Jahr das Jugendlager in Groß Väter, ergänzte Zehdenicks Jugendwart Frank Lange. Die Besonderheit: Kinder bilden Kinder aus. Und die Kinder kommen auch mit Leuten zusammen, die sie nicht kennen. "Aber genau so muss das auch sein", so Lange. In einem echten Einsatz muss die Zusammenarbeit mit fremden Einsatzkräften auch wie am Schnürchen klappen. 2020 soll das Jugendlager in Neuglobsow stattfinden. Nachwuchs zu finden sei indes ein steter Kampf, viele junge Leute ziehen zur Ausbildung weg. "Aber wenn man sieht, dass in den Löschgruppen teilweise die Hälfte früher in der Jugendwehr war, da merkt man, man hat nichts falsch gemacht."