Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Statt Weihnachtsgeschenke an alle Kunden zu verteilen, überreicht der Veltener Personaldienstleiter Diepa in diesem Jahr lieber einen Scheck in Höhe von 1 000 Euro an den ambulanten Hospizdienst Oberhavel in Oranienburg.

"Wir wollten dieses Jahr einen wertvollen Beitrag leisten, der auch bei den ehrenamtlichen Helfern ankommt", sagt Filialleiter Olaf Hamann. Das Geld sei bei dem Hospizverein besser aufgehoben "als sinnfreie Geschenke unterm Weihnachtsbaum". Insgesamt spenden die 15 Diepa-Filialen 11 000 Euro an Vereine und soziale Einrichtungen. "Unsere Ehrenamtlichen verschenken Zeit, jetzt bekommen sie etwas zurück", sagt am Donnerstag Ines Knospe (rechts) vom ambulanten Hospizdienst. 2020 feiert der Verein sein 15-jähriges Bestehen, dann "gibt es eine Überraschung für unsere Ehrenamtlichen." Außerdem soll das Projekt "Hospiz macht Schule" von der Spende profitieren. Derzeit hat der Verein 90 ehrenamtliche Sterbebegleiter. Im Januar beginnt eine neue Schulung. "Wir suchen noch Teilnehmer", wirbt Jacqueline Werk (links). Um eine Anmeldung wird gebeten unter 03301 207445 oder oberhavel-hospiz@gmx.de.