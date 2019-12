Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Reibungslos verlief die Entschärfung einer 500-Kilo-Bombe am Treidelweg in Oranienburg am Donnerstag. Es habe keine Komplikationen gegeben, erklärte Sprengmeister André Müller, der mit seiner Mannschaft vom Kampfmittelbeseitigungsdienst die Arbeit um 13.58 Uhr erledigt hatte. Auf Restflächen der Kleingartenanlage finde weiterhin eine Kampfmittelsondierung statt. Verdachtspunkte gebe es dort derzeit aber keine. Allerdings komme es vermutlich in der nächsten Woche zur Sprengung von zwei 250-Kilo-Bomben im Wald zwischen Gewerbegebiet Nord und Friedrichsthal, sagte Müller. Dort seien Schatzsucher mit Metallsonden fündig geworden. Erst am 23. Oktober musste in dem Wald eine 250-Kilo-Bombe gesprengt werden.

Warum sich erst nach der Freilegung am Mittwoch herausstellte, dass es sich am Treidelweg nicht, wie bis dahin angenommen, um eine 250-Kilo-Bombe handelt, werde nun untersucht, sagte Müller.

Um 14.36 Uhr durfte am Donnerstag der seit 8 Uhr geltende Sperrkreis wieder betreten werden. Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) freute sich, dass die Evakuierung routiniert verlaufen sei. Bei "Domino World" waren 200 Pflegebedürftige betroffen.

Um 10.22 Uhr war der Sperrkreis komplett geräumt, der KMBD konnte mit der Arbeit beginnen. Die entschärfte Bombe wurde anschließend zum Sprengplatz in Wünstorf transportiert. In der ausgehobenen Grube am Oder-Havel-Kanal, in der die Bombe lag, werde die Grundwasserabsenkung bis Dienstag langsam zurückgeführt, sagte Ordnungsamtsleiterin Sylvia Holm. Ab Mittwoch beginne der Rückbau der Anlagen. Vermutlich könnten die Gartenbesitzer am 21. Dezember zurück auf ihre Grundstücke. Die Spundwände der Grube werden im Januar abgebaut.

Die 209. entschärfte Bombe seit 1990 war die sechste Bombe in diesem Jahr. Vermutlich werde es dank zusätzlicher Kapazitäten durch die Modellregion Oranienburg auch 2020 mehrere Entschärfungen geben, sagte Stadtsprecher Gilbert Collé. Zu den möglichen Sprengungen nächste Woche würden vermutlich Montag genaue Angaben vorliegen, sagte Sylvia Holm. Betroffen vom Sperrkreis wären Betriebe, aber keine Anwohner.