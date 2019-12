Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wir haben versucht zu sparen. Jetzt werden wir dafür bestraft", kritisierte ein Hennigsdorfer am Mittwoch im Stadtparlament nicht nur die extreme Preissteigerung für Fernwärme, sondern vor allem die beinahe Verdreifachung des Grundpreises. "Hier müssten tausend vor dem Rathaus stehen und sagen, dass sie das nicht mit sich machen lassen", meinte ein anderer Einwohner. Die Preiserhöhung schlägt weiter hohe Wellen. Da beruhigte es wenig, dass Bürgermeister Thomas Günther (SPD) behauptete: "Es gibt sogar welche, die künftig günstigere Preise zahlen." Für die 8 000 Wohnungen der Genossenschaft schloss deren Chef Hartmut Schenk das aus. Günther räumte allerdings auch ein, dass die von den Stadtwerken angegebene Erhöhung von 13 Prozent (orientiert an einer 60 Quadratmeter großen Wohnung) viele weit stärker treffen wird. Mit Aufschlägen bis zu 40 Prozent müssten manche rechnen.

Um die Folgen zu mildern, hatte die CDU den Antrag gestellt, den Stadtwerken für 2020 einen Zuschuss von einer Million Euro zu gewähren. Damit soll die Preiserhöhung abgemildert werden. Nach langer Diskussion stimmten 18 Abgeordnete für die Zahlung (CDU, SPD, FDP, zwei Grüne), dagegen waren zwölf Stadtverordnete, darunter die kompletten Fraktionen von Die Linke und AfD sowie ebenfalls zwei von den Grünen.

Kartellamt angerufen

Die Linke stimmte nicht dagegen, weil sie die Preiserhöhung mitträgt. Ihr Abstimmungsverhalten ergab sich einerseits daraus, dass Parlamentschef Frank Schönfeld (SPD) einen Antrag der Linken nicht zugelassen hatte. Damit wollten diese den Bürgermeister beauftragen, die Preiserhöhung rückgängig zu machen und die Preissteigerung bis 2023 auf höchstens drei Prozent pro Jahr zu begrenzen. Dieser Antrag habe im Rahmen der Haushaltsdiskussion nichts zu suchen und sei deshalb nicht zuzulassen, beschied Schönfeld. Andererseits befürchtet Die Linke, dass die Zahlung an die Stadtwerke eine nicht zulässige Subventionierung der Stadttochter darstellt. Eine entsprechende Auskunft habe man vom Landeskartellamt erhalten. Eine Anfrage beim Bundeskartellamt lasse zudem die Vermutung aufkommen, dass die Stadtwerke mit der Preissteigerung ihre Monopolstellung missbrauchen.

Für die AfD argumentierte Fraktionschef Dr. Dietmar Buchberger: "Diese Preiserhöhungen passieren, wenn man jedem Lock-ruf der Grünen folgt." Zudem bezeichnete er den Eine-Million-Euro-Beschluss als "Populismus" und fügte hinzu: "Sie werden nicht davon ausgehen, dass diese Million gezahlt wird." Damit spielte er darauf an, dass die Zahlung unter dem Vorbehalt einer rechtlichen und steuertechnischen Prüfung steht. Dass diese nötig sei, räumte auch der Bürgermeister ein.

René Vierkorn (CDU) hätte eine moderate Preissteigerung akzeptiert. Da aber "die Hennigsdorfer schon seit Jahrzehnten bis zu 30 Prozent mehr als im Landesdurchschnitt zahlen, kann ihnen nicht so eine wahnsinnige Erhöhung übergeholfen werden", sagte er. Sollte die Finanzspritze rechtens sein, würde sie die Fernwärmekunden für 2020 entlasten. Was aber geschieht in den Jahren darauf? SPD-Fraktionschef Pat-rick Krüger schloss nicht aus, dass binnen Jahresfrist nochmals über eine solche Hilfe beraten werden müsse: "Wenn wir rechtlich so unterstützen dürfen und die Situation noch angespannt ist", fügte er hinzu.