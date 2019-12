Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Sondierungen, Koalitionsverhandlungen, Regierungsbildung und am Mittwoch sogar schon Regierungserklärung des Ministerpräsidenten im Landtag. So schnell war eine neue Regierungsmannschaft nach den Wahlen in Brandenburg noch nicht am Start. Offen war bislang jedoch die Frage, was das neue Kräfteverhältnis im Plenum bewirkt und vor allem wie sich die Opposition gegenüber dem Kenia-Bündnis aufstellt.

Mehr lesen: Alle Reden in Auszügen im Blog zur Regierungserklärung

Die Antwort: Sebastian Walter, 29 Jahre alter Fraktionschef der Linken im Landtag, hielt die rhetorisch geschliffenste und taktisch ausgefeilteste Erwiderung auf die Grundsatzrede des 58-jährigen Ministerpräsidenten. Wo Dietmar Woidke (SPD) die Investitionen in den Nahverkehr, den Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Nachhaltigkeit feierte, die sich sein Kenia-Bündnis auf die Fahnen geschrieben hat, konterte der Gewerkschafter geschickt mit Einzelschicksalen aus seinem Lebensumfeld. Er fragte, was die alleinerziehende Mutter zu erwarten habe und was der kleine Handwerker, der einer Rente von knapp 600 Euro entgegensieht.

Unaufgeregt, freundlich im Ton, kritisierte der Barnimer in seiner ersten Rede im Plenum den Mangel an sozialen Projekten im Regierungsbündnis. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass vieles, was jetzt angekündigt wird, schon von Rot-Rot auf den Weg gebracht worden war. Und dann schmierte Walter den Sozialdemokraten aufs Brot, was man doch alles gemeinsam im sozialen Bereich bewegen könnte, jetzt wo die Bundes-SPD so gern nach links rücken möchte – den Mietendeckel zum Beispiel.

So wie die Linke wohl künftig immer wieder an der SPD zerren wird, versucht sich die AfD auf der anderen Seite als Spaltpilz. Fraktionschef Andreas Kalbitz warf der CDU vor, sich von den Grünen über den Tisch ziehen zu lassen – Konrad Adenauer würde sich im Grab umdrehen. Wer jedoch erwartet hätte, dass sich Kalbitz als Chef der stärksten Oppositionsfraktion besonders ins Zeug legen würde, wurde eines Besseren belehrt. Er sprach von einer "Frankenstein-Koalition" und ließ keine Gelegenheit aus, die politische Konkurrenz zu schmähen.

In einer unstrukturiert wirkenden Rede strapazierte Kalbitz das Thema Einwanderung und malte ein Bild von Brandenburgern, die, vom Staat im Stich gelassen, ihre Lebensbedingungen mit Scharen an Fremden täglich neu aushandeln müssen. Auch die geplante Tesla-Investition zweifelte Kalbitz an. Schließlich sei in Brandenburg auch sonst immer alles schief gegangen. CDU-Fraktionschef Jan Redmann reagierte später kühl mit einem einzigen Satz: "Kollege Kalbitz, das war eine substanzlose Pöbelrede." Ansonsten bemühte sich Redmann, die konservativen Ansätze im Regierungsprogramm zu unterstreichen. Vor allem die Stärkung von Polizei und Justiz.

Der dritte Chef einer Oppositionsfraktion, Péter Vida, überraschte mit sanften, sachlichen Tönen. Die forsche Art, mit der er in der letzten Legislaturperiode auf sich aufmerksam zu machen suchte, ist nach Aussagen des Fraktionschefs von BVB/Freie Wähler einer gewissen Demut gewichen. Auf die Regierungserklärung ging Vida so gut wie nicht ein. Stattdessen stellte er die Themen vor, die seiner Fraktion am Herzen liegen. Diese reichen von der Rückerstattung der Altanschließerbeiträge über die Reform der Erschließungsbeiträge bis zur Vereinfachung von Volksinitiativen und Bürgerbegehren. Brandenburg habe zudem mit seinen bestehenden 4000 Windrädern seinen Beitrag zu den erneuerbaren Energien geleistet, sagte Vida und forderte zum Verzicht auf neue Anlagen auf.

Sichtlich noch im Übungsmodus befinden sich die Fraktionschefs von SPD und Grünen, Erik Stohn und Benjamin Raschke. Letzterer versuchte gute Stimmung in der Koalition zu verbreiten, indem er so gut wie alle Mitglieder der drei Fraktionen aufzählte. Leider unterlief ihm dabei der Lapsus, dass er Jörg Vogelsänger (SPD) noch als Umweltminister ansprach, während Axel Vogel (Grüne) für dieses Amt auf der Regierungsbank saß.