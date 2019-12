Cornelia Link-Adam

Worin, Alt Rosenthal (MOZ) Soll am Rande von Alt Rosenthal eine Kompostlagerfläche der Komturei Lietzen entstehen? Da die Abgeordneten mit dem Antrag des Landwirtschaftsunternehmens nicht viel anfangen konnten, hatte sie den Beschluss dazu kurzerhand in die nächste Sitzung verschoben. Diese fand nun am Mittwochabend im Gemeindehaus von Görlsdorf statt. Und bevor es zur Abstimmung kam, durfte Felix Gerlach, Geschäftsführer der Komturei Lietzen, das Projekt auch nochmal vorstellen. Das tat er gerne. "Schön, dass ich hier sprechen darf und der Antrag nicht gleich abgelehnt wird wie in anderen Gemeinden", so Gerlach. Gemeint waren Neuhardenberg und Lietzen, wo die Lagerflächen durchgefallen sind.

Verrottetes Grünzeug aus Berlin

Die Komturei Lietzen wolle immer noch ihr Pilotprojekt zur nachhaltigen Bioabfallkompostanwendung in der Landwirtschaft durchziehen – begleitet vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und gefördert durchs Landesumweltamt. In Alt Rosenthal soll dabei nordwestlich der Bahn auf einer 3200 Quadratmeter großen Fläche der Komturei eine Fertigkompostlagerstätte entstehen. 6000 Tonnen Kompost wolle man hier lagern, der über die BSR aus Berlin kommt. "Das ist verrottetes Grünzeug aus Reisig, Blättern, ohne Geruch und torfig", erklärte Felix Gerlach. Ein Jahr lang wolle man das Material anfahren lassen – täglich ein 20-Tonner über Trebnitz – und alles im Frühjahr sowie Herbst auf den Feldern rund um Görlsdorf ausbringen. Dann sei zwei Jahre Ruhe.

Die Aktion diene der Verbesserung der Böden. Das leuchtete den Abgeordneten ein. Sie bekamen alle Fragen beantwortet. "Humus ist gut dafür", fand Hans-Georg von der Marwitz und gab noch den Tipp, das Material sollte plastikfrei sein. "Sonst fliegen die Tüten durch die Dörfer." Da das Landwirtschaftsunternehmen mit dem Projekt auch für die eigene Zukunft arbeite, fiel der Beschluss des Gemeinderats Vierlinden zum Bau der Lagerstätte einstimmig aus.