Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) "Sie waren ein Kommunalpolitiker der ersten Stunde und sind immer kritisch gewesen." Mit diesen Worten würdigte der Hennigsdorfer Stadtverordnetenvorsteher Frank Schönfeld (SPD) am Mittwoch das politische Engagement von Lutz-Peter Schönrock. Der Abgeordnete der Unabhängigen wurde bei den ersten freien Kommunalwahlen im Mai 1990 gewählt und war damit fast drei Jahrzehnte in der Kommunalpolitik tätig. Lange Zeit gehörte Schönrock der CDU-Fraktion an, ehe er 2009 als Einzelkandidat antrat und sich dann der SPD-Fraktion anschloss. Später verließ Schönrock mit anderen Abgeordneten nach Differenzen die Fraktion, um ab sofort als Die Unabhängigen Stadtpolitik zu gestalten. Für deren Liste trat Schönrock 2014 und 2019 als Spitzenkandidat an.

Auf Nachfrage teilte er mit, dass sein Sohn Oliver Schönrock nachrücken wird. Demnach verzichte André Buhlan, der das erste Nachrückerecht hat, auf das Mandat.

Auch in der SPD-Fraktion gibt es einen Wechsel. Annika Lohr, die einen privaten Kindergarten betreibt, gibt nach einem halben Jahr ihr Mandat zurück. Laut Fraktionschef Patrick Krüger sei der Rücktritt persönlich begründet. Auf der Nachrückerliste steht Ruslan Dosaev ganz oben. Ob dieser das Mandat annimmt, konnte Krüger am Donnerstag noch nicht sagen.