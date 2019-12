Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Beeskower Familienbündnis plant im kommenden Jahr ein großes Fest im neuen Park an der Gartenstraße. Das Familienfest anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Bündnisses wird zwei Gastgeber haben. Das sind der Pier-13-Jugendtreff in der Breitscheidstraße und der Bumerang-Seniorentreff, der direkt daneben liegt. "Es ist ja unser Ziel, die Beeskower verschiedenster Generationen zusammen zu bringen. Da passt das wunderbar", sagt Dieter Siegesmund, der das Familienbündnis leitet. Auch das Areal passt perfekt.

Die einst als Festplatz hinter dem Jugendtreff befestigte Fläche wird nach Jahren wieder für ihren eigentlichen Zweck und nicht als Parkplatz genutzt, weitere Stände können unter den schattenspendenden Bäumen des Parks Platz finden.

Rückblick auf zehn Jahre

Das Bündnis hofft, an den Erfolg des diesjährigen Festes bei der Feuerwehr anknüpfen zu können, das trotz schlechten Wetters und Schwierigkeiten in der Vorbereitung so viele Gäste wie schon lange nicht sah. Außerdem will das Bündnis die Abendveranstaltung unter dem Arbeitstitel "Beeskow rockt" auch finanziell unterstützen.

Sein zehnjähriges Bestehen nimmt das Bündnis zudem als Anlass für einen Rückblick. Mit Bildern und Geschichten aus der Zeit seit 2010 werden die Mitglieder ein Heimatheft gestalten, das ebenfalls im Herbst vorgestellt werden soll. Aller Voraussicht nach wird es das 30. Beeskower Heimatheft.

Die Arbeit des Bündnisses, das 2010 von Rosemarie Jurisch initiiert und geleitet wurde, hat in der Kreisstadt einiges bewegt. Am offensichtlichsten ist der neue Spielplatz an der Stadtmauer, der 2014 eingeweiht wurde. Das Bündnis hatte sich nicht nur gegenüber der Stadt für den Bau des Platzes eingesetzt, sondern auch viele Gestaltungsideen eingebracht. Auch der Bäderbus ist eine Idee aus der Gruppe. Heute fährt er unter Verantwortung der Stadtinformation noch immer regelmäßig die Freizeitbäder der Region an. "Die Verträge mit den Bädern und den Fuhrunternehmen haben wir damals gemacht", sagt Dieter Siegesmund.

Finanzielle Hilfe möglich

Bewährt hat sich zudem der jährliche Ferienkalender, der für die Mädchen und Jungen zahlreiche Freizeitangebote auflistet, die Beeskow vor allem im Sommer zu bieten hat. Dabei sammelt das Bündnis nicht nur, was andere Vereine und Institutionen machen, sondern ist auch mit eigenen Angeboten dabei. Viele Ferienkinder konnten so erstmals das Spanplattenwerk, den wichtigsten Industriebetrieb der Stadt, besichtigen. Außerdem hat das Bündnis etliche andere Aktionen unterstützt, zuletzt die Aktion "Beeskow packt an".

Auch die Familienfeste sind jährliche Tradition. Zunächst fanden sie rund um die Bibliothek Kupferschmiede an der Stadtmauer statt. Seit 2017 ist das Bündnis unterwegs. Zuerst war man bei den Beeskower Preußen zu Gast, ein Jahr später bei der evangelischen Kirche, dann bei der Feuerwehr. Auch für die Zeit nach 2020, wenn man bei den Senioren und der Pier-13-Jugend war, hat Dieter Siegesmund schon Pläne. Die Burg und die Schäfereierlebniswelt will er unbedingt noch mehr Beeskowern und Besuchern näherbringen.