Ellen Werner und Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) An den Adventswochenenden zieht es viele Familien wieder mit Axt und Säge nach draußen. "Aber nicht mit der elektrischen", schränkt Forstdienstleister Sven Krenkel gleich ein. Dafür empfiehlt er, sich waldgerechte Kleidung anzuziehen. Und ein paar Handschuhe nicht zu vergessen.

Ein Weihnachtsbaum aus dem Wald – "das ist ökologisch gesehen eigentlich der beste Baum", sagt Martin Krüger, der Förster vom Forsthaus Breitefenn bei Oderberg. "Unsere Bäume sind ohne Chemie, ohne Düngung gewachsen. Und es werden auch nur die Bäume abgeschnitten, die wirklich verkauft werden." Seit etwa 25 Jahren bietet Krüger die Bäume zum Selberschlagen an. Treffpunkt für die diesjährige Aktion ist am Sonntag von 9 bis 12 Uhr die Gaststätte "Großer Stein" im Oderberger Ortsteil Neuendorf. "Charakterbäume" nennt der Förster die Bäume auf der Fläche, die eben nicht einheitlich die perfekte Wuchsform aufweisen. Die zwei trockenen Sommer hätten sie gut überstanden. "Von außen sehen sie jedenfalls erst einmal alle sehr schön grün und gesund aus", so Krüger. Das mit der Trockenheit einhergehende verlangsamte Wachstum habe dazu beigetragen. Ob die Bäume – im Angebot sind vor allem Tannen und Blaufichten – allerdings ihre Nadeln so lange behalten, wie gewohnt, könne niemand sagen. "Wir hatten ja noch nie zwei so trockene Sommer in Folge."

Auf eine Länge zwischen 1,20 Meter und 1,50 Meter bringen es die Krügerschen Weihnachtsbäume, für die 13 bis 15 Euro fällig werden. "Manche suchen aber auch den Fünfmeterbaum – so was haben wir ebenfalls", sagt der Breitefenner Revierförster. Werkzeug sei vorhanden, könne aber genauso gut selbst mitgebracht werden. Besucher, die mit der Säge nicht selbst zurechtkommen oder es eilig haben, können auf Unterstützung zählen. "Wir haben Waldarbeiter da, die helfen. Verpackt werden die Bäume auch", sagt Martin Krüger. Außerdem können sich Hobbyholzfäller bei Glühwein und Suppe am Lagerfeuer wärmen.

Warmes aus der Gulaschkanone gibt es auch bei Förster Ulf Nösel in Sonnenburg. Von 11 bis 14 Uhr ist dort am Sonntag Gelegenheit, Küsten- oder Nordmanntannen selbst zu schlagen. In der Försterei und dem angrenzenden Revier. Dazu warten Glühwein oder Punsch auf die Gäste. Und wer möchte, kann sich auch gleich noch mit einem Weihnachtsbraten versorgen: Rehrücken oder -keule oder Spezialitäten vom Wildschwein.

Zwischen 10 und 13 Uhr ist zwischen Platzfelde und Dannenberg an der L35 Gelegenheit, den schönsten Weihnachtsbaum zu bekommen. "Schilder weisen den Käufern den Weg", sagt Sven Krenkel. Im Angebot hat er Kiefern, Fichten, Nordmann-, Küsten- oder Colorado-Tannen sowie Blaufichten. Auch Edle Tannen gibt es. "Und für alle Käufer einen Glühwein oder Punsch umsonst", wirbt der Diplom-Forstingenieur.

Noch zwei Termine im Angebot

Bei anderen, vor allem privaten Anbietern, können die Weihnachtsbäume an mehreren Wochenenden selbst geschlagen werden. So wie bei Nancy Krause, die einen Forst-Garten-Landschafts- und Partyservice unterhält und seit zwölf Jahren auf einer Fläche an der B 158 bei Tiefensee Weihnachtsbaumkulturen anpflanzt – darunter Nordmanntannen, Küstentannen, Kiefern, Fichten und Douglasien. An beiden verbleibenden Adventswochenenden ist das Baumschlagen samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr möglich. Jeweils zu 12 Uhr gebe es Wildschwein am Spieß. Außerdem werde Wildwurst verkauft, heißt es aus dem Betrieb. Die Fläche etwa 300 Meter außerhalb des Ortes ist ausgeschildert.