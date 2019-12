MOZ

Groß Rietz (MOZ) Das Beeskower Blockflötenconsort veranstaltet am 3. Adventssonntag um 16 Uhr in der Kirche Groß Rietz ein Konzert. Auf dem Programm stehen Werke von Arcangelo Corelli, Michel-Richard de Lalande und Johann Sebastian Bach. Somit führt die Musik die Zuhörer von Italien über Frankreich nach Deutschland. Corellis "Pastorale" zählt dabei zu den am meisten gespielten weihnachtlichen Stücken. Und die "Sinfonia" aus der zweiten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach dürfte das bekannteste Stück im Programm des Blockflötenconsorts sein. Die "Sinfonia de Noël" des Franzosen de Lalande rundet das Angebot ab.

Abwechslungsreich wird dieses Konzert durch die immer wieder wechselnden Besetzungen der Blockflötenstücke. Warm und weich klingen die gespielten weihnachtlichen Weisen wie "Es ist ein Ros entsprungen" oder "Joseph, lieber Joseph, mein".

Wie vielschichtig Blockflötenmusik sein kann, zeigt das Beeskower Blockflötenconsort mit Sabine Johanna Alward, Christina Clemens, Anke Eichelbaum und Matthias Alward in diesem Konzert. Damit erwartet die Zuhörer am 3. Adventssonntag ein reiz- und ebenso stimmungsvolles Klangerlebnis.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.