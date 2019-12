MOZ

Strausberg (MOZ) Seit Mai 2016 ist der Treffpunkt der Stephanus-Stiftung unweit der Seehaus-Siedlung ein fester Anlaufpunkt für die Menschen aus seiner Nachbarschaft. 1500 Strausberger leben in dem Gebiet, gut 1000 nutzen die Angebote des Quartiersmanagements im Jahr. Man könnte den Treffpunkt als sozialen Allesdienstleister bezeichnen. Wer einen Babysitter sucht oder jemanden, der ihm bei der Gartenarbeit hilft, dem wird ebenso geholfen, wie dem alleinstehenden Rentner, der sich ein wenig Unterhaltung wünscht. Kostenfreie Beratung in unterschiedlichen Lebenslagen für unterschiedlichen Hilfebedarf ist das Credo der Einrichtung, die auch Spielenachmittage, Englischkurse und Mietersprechstunden anbietet. Wer will, kann die Räumlichkeiten für Geburtstage oder Hochzeiten mieten und sich selbst ehrenamtlich mit seinen Talenten und Fähigkeiten einbringen.

Umfrage unter den Anwohnern

Damit das Angebot ausgebaut werden kann, hatte Treffpunkt-Leiterin Alexandra Bach Geld bei der Deutschen Fernsehlotterie beantragt und durfte nun am Donnerstag freudig verkünden, dass diese die Arbeit des Quartiersmanagements mit 115 000 Euro unterstützt. Durch die Förderung sind 80 Prozent der Personal- und Sachkosten des Treffs für die nächsten zwei Jahre sichergestellt. "Dank dieser Unterstützung und gemeinsam mit den Menschen in der Nachbarschaft können wir viel für das gute Leben und Miteinander hier im Quartier tun", freute sich Alexandra Bach. "Unser Umfeld unterliegt ständigen Veränderungen. Ältere Menschen sterben, junge mit Familien ziehen dazu", sagt sie. Da müsse man sich anpassen. Um zu wissen, was gewünscht wird, läuft noch bis Januar eine Umfrage unter den Bewohnern.

Ein Bestandteil des Erweiterungskonzepts, das Alexandra Bach bei der Lotterie einreichen musste, ist ein monatlich stattfindendes Babybauch- und Krabbelfrühstück. Über weitere Ideen würde sie sich freuen. Das erste Fördergeld in Höhe von 45 000 Euro gibt es nach einem Projektjahr. "Wir müssen in einem Jahresbericht schreiben, was wir gemacht haben, was gut lief und was eventuell nicht so gefragt war", sagt sie. Das Geld werde von der Stephanus-Stiftung vorfinanziert. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Fernsehlotterie hilft. Als der Treffpunkt startete, gab es 160 000 Euro Förderung, erzählt Alexandra Bach.

Ein wichtiger Punkt ihrer Arbeit sei gerade bei den älteren Menschen, sie zusammenzubringen, Einsamkeit vorzubeugen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Auch Erika Lange (81), die in dem Block wohnt, in dem der Treffpunkt untergebracht ist, kommt regelmäßig zu Besuch, um gemeinsam mit anderen Frauen Rommé zu spielen oder Handarbeiten zu machen.

Am Donnerstag, als die freudige Nachricht von der Förderung bekannt wurde, gab es für sie und ihre Freundinnen beim Spielenachmittag ein Adventskonzert des Kleinen Klubchores vom KSC Strausberg unter Leitung von Johanna Blumenthal. "Es ist einfach schön hier", freute sich Erika Lange.