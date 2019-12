MOZ

Hoppegarten (MOZ) Bei einem Unfall in der Rennbahnallee ist in der Nacht zum Donnerstag ein 35-Jähriger schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sein weißer Skoda Oktavia gegen 3.25 Uhr von der Fahrbahn ab, durchbrach erst ein Holzgitter und landete schließlich am Baum. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Laut Polizei wird der Mann gegenwärtig im Unfallkrankenhaus Berlin behandelt. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland ermittelten nun zur genauen Unfallursache, hieß es.