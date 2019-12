Siegmar Trenkler

Potsdam/Neuruppin (MOZ) Als einen sensationellen Erfolg bezeichnete Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow am Donnerstag das zu Ende gehende Fontanejahr. Am beeindruckendsten sei, dass es die Leitausstellung in Neuruppin sowie viele Veranstaltungen im gesamten Land Brandenburg geschafft hätten, das Bild des Autors zu entstauben, das zuvor von vielen mit Langeweile im Deutschunterricht assoziiert worden war.

Dünow war mit seiner Einschätzung bei der Vorstellung der Abschlussbilanz des Festjahres in Potsdam nicht allein. Rund 350 000 Gäste konnten allein in 40 Projekten, die von der gemeinnützigen Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte und dem Kulturland Brandenburg gefördert wurden, begrüßt werden, berichtete Geschäftsführerin Brigitte Faber-Schmidt. Der Ansatz, Fontane nicht einfach auf einen Sockel zu heben, sondern sich auf Augenhöhe und auf eher unkonventionellen Wegen mit ihm auseinanderzusetzen, sei voll aufgegangen, resümierte Hajo Cornel von der Universität Potsdam, der das Konzept fürs Jubiläumsjahr erarbeitet hatte. Es habe viel positive Resonanz für die Angebote im Festprogramm gegeben. Die Kontroversen zur ungewöhnlichen Präsentation des Autors seien ausgeblieben.

Immer wieder wurde die moderne Herangehensweise der Neuruppiner Leitausstellung, aber auch der zweiten großen Fontaneschau im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gelobt. Darüber hinaus gab es im gesamten Land Brandenburg Veranstaltungen, ob im Spreewald, im Oderbruch oder im Havelland. Ohne den Rückhalt in der Bevölkerung und das große bürgerschaftliche Engagement im gesamten Land wäre diese große Bandbreite nicht möglich gewesen, erinnerte Prof. Ronald Berbig, der Vorsitzende der Theodor-Fontane-Gesellschaft. "Fontane ist auf wunderbare Weise ins Leben der Leute eingehakt worden." Nun müssten Formen gesucht werden, das fortzuführen.